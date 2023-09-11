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«Ревизора» Игоря Казакова представил Театр кукол Карелии на Пушкинском фестивале

Спектакль «Ревизор» Театра кукол Республики Карелия режиссера Игоря Казакова и художницы Татьяны Нерсиян представили 12 сентября зрителям ХХХ Всероссийского пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Попасть на ваш фестиваль – большая честь. Пушкинский театральный фестиваль всегда представляет интересную репертуарную афишу. И для театра кукол участие в драматическом фестивале, с одной стороны, радость, а с другой – большая ответственность, потому что мы понимаем, что здесь на спектакль придет совсем другой зритель. Но вдохновленные успехом нашей “Сказки о рыбаке и рыбке” два года назад на фестивале, мы ехали с позитивными ожиданиями. И, действительно, публика приняла спектакль замечательно, и по разговорам в театральном фойе я поняла, что спектакль вызвал удивление и восторг, а многие зрители, наверное, такой спектакль увидели впервые», – поделилась директор Театра кукол Карелии Любовь Васильева.

Напомним, с самого момента выпуска спектакля в 2022 году «Ревизор» является частым гостем на престижных театральных фестивалях, а также был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая маска» по пяти позициям, в том числе как лучший спектакль в театре кукол в сезоне 2022/2023.

Продолжительными овациями провожала карельских актеров публика Псковского театра драмы.

Всероссийский пушкинский театральный фестиваль продолжится в Пскове с 24 сентября. Так, в эту дату зрителей приглашают на гала-концерт победителей регионального конкурса исполнителей Пушкина «Живое пушкинское слово». 26 и 27 сентября новосибирский театр «Старый дом» покажет свежий спектакль Антона Федорова «Котлован». Последним событием Пушфеста станет спектакль-концерт «Вертинский» от Пермского академического Театра-Театра.

Пушкинский театральный фестиваль проходит при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства региона.