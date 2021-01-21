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Главный ответ - музыка: петербургский режиссер рассказал о концерте «Восемь ответов Пушкину»

6 февраля Псковская областная филармония возобновит концертную деятельность. Причем начнет сразу с премьеры. Первым концертом, который увидят поклонники классической музыки после долгого карантина, станет музыкальная постановка «Восемь вопросов Пушкину». Анонсируя концерт, директор филармонии Елизавета Барышникова уже изрядно заинтриговала зрителей, пообещав всем онлайн-диалог с Пушкиным.

Более подробно о том, что же предстоит увидеть и услышать псковскому зрителю, в преддверии концерта мы поговорили с его режиссером Виктором Высоцким.

Фото: mariinsky.ru

- Виктор, как правильно назвать предстоящее событие - концерт или спектакль?

- Концерт. Спектакль все-таки предполагает сценическое действие. У нас на сцене как такового спектакля не будет - будет сценарный ход, попытка создать своеобразный формат виртуальной беседы с Александром Сергеевичем.

- Как сценически будет воплощена эта идея?

- На сцене разместится оркестр и артист, скорее всего, с компьютером. Он будет посылать вопросы Пушкину, а на экране, который будет расположен сзади, Пушкин будет давать ему знаки, ответы в виде образов, которые артист будет считывать и интерпретировать. А закреплять это все будет музыка.

- То есть мы станем свидетелями чата между «нашим все» и современным человеком?

- В чате мы видим ответы. В данном случае это больше намек на чат. У нас не было возможности сделать специальную компьютерную графику. Хотя было бы, наверное, правильнее, чтобы Пушкин отвечал в своем аккаунте. Но так углубляться мы не сможем. Это будет беседа с портретом, который будет периодически что-то нам «подкидывать».

- Как возникла идея такого концерта?

- Ко мне обратился главный дирижер Псковского губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский. Мы довольно давно знакомы, он предложил мне предложить что-нибудь для концерта. Он хотел попробовать нестандартный формат, не просто академический концерт. И я предложил такой вариант.

- Почему именно восемь вопросов? Как формировался список этих вопросов?

- Их могло быть и больше, и меньше. Так сложилось из-за хронометража концерта. Была своя кухня создания - какие произведения подобрать, какие образы. Но главный ответ - это музыка. Поэт отвечает не просто образами - звучат произведения, которые как-то отвечают на наши вопросы.

- Какого актера псковичи увидят на сцене?

- Это Александр Осинин. Он занят в Петербурге в разных спектаклях. Я знаю его как разностороннего актера, он играет у меня в спектакле в театре «Мюзик-холл». Он довольно молодой, современно выглядит.

Фото: https://vk.com/alexanderosinin

- Опыт работы с Псковским симфоническим оркестром и вообще опыт работы в Пскове станет первым для вас?

- Да, здесь я работаю впервые, и я очень рад, что мне представилась такая возможность, и я смогу приехать к вам. Псковская область - это места, мною любимые, я бывал в Пскове, в Изборске, и испытываю большое почтение к вашей земле. Вдохновение я черпал не только в Пушкине, но и в Псковском крае.

- Директор филармонии Елизавета Барышникова в одном из интервью заметила, что вы, возможно, продолжите сотрудничество с Псковской областью. Наверное, пока рано заявлять о каких-то громких планах, но если говорить о перспективах и ваших приоритетах - как режиссер вы больше склоняетесь к классике или новаторским подходам?

- Режиссер должен быть сейчас немножечко хамелеоном и ориентироваться еще и на публику и заказчика. Я, конечно, хотел бы искать разные решения, мне нравится современный театр, но я не хотел бы ставить все с ног на голову, как некоторые любят - только, чтобы это стало фактом какого-то скандала в прессе. Да, я склонен к каким-то решениям, но мы всегда обсуждаем с теми, кто меня приглашает работать, формат и стиль постановки в соотнесении с местом, где состоится концерт или спектакль, с публикой, идеей праздника.

- Будете ли вы присутствовать на премьере в Пскове и какой реакции ждете от публики?

- Конечно, обязательно буду. Жду аплодисментов и зрительской радости. Каждый раз это большая ответственная задача для меня.

Беседовала Елена Никитина

Справка

Виктор Высоцкий в 1986 году окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (класс фортепиано Елены Шишко и класс композиции Сергея Слонимского), а в 1994 году – аспирантуру Российского института истории искусств.

В 1991 году дебютировал как композитор с оперой «Лефортовская ведьма» (театр «Зазеркалье»). В том же году начал работу в музыкальной редакции Ленинградского телевидения в качестве заместителя главного редактора.

В 2002 году создал авторскую редакцию оперы Моцарта «Похищение из сераля» для театра «Геликон-опера».

Как пианист выступал в Санкт-Петербургской филармонии, Капелле Санкт-Петербурга, Берлинской государственной опере и на других известных площадках. В 2006 году дал сольный концерт на вилле Ванфрид в Байройте.

Автор концертных проектов «Меню по Россини», «Моцарт Чайковского», «Три Моцарта». Представил авторский цикл из восьми программ «Тайна рокового произведения» и программу об оперных премьерах Мариинского театра на ТРК «Петербург-Пятый канал» (2000). Автор документального фильма «Сотворение Шостаковича» на телеканале «Культура» (2006). В 2007-2010 годах вел программу «Территория музыки» на телеканале «100 ТВ».

В 2008 году дебютировал как оперный режиссер, поставив оперу «Ричард Львиное сердце» в Михайловском замке. Также поставил оперы «Весталка», «Демон», «Фауст», «Золотой петушок» на фестивале «Опера всем», оперу «Дон Паскуале» в Театре Государственного Эрмитажа и мюзикл «Веселые ребята» в петербургском Мюзик-холле.

В 2007-2010 годах являлся художественным руководителем филармонического отдела «Петербург-концерта», в 2010-2014 годах – художественным руководителем фестивалей «Под знаком вечности», «Петербург-Рим. Время столиц», «Петербург-Берлин. Время столиц» и «Опера всем».

С 2014 года ведет цикл лекций «Воскресное предисловие с Виктором Высоцким» в Мариинском театре.

Преподает на кафедре оперной режиссуры Санкт-Петербургской консерватории.

В 2015 году поставил на сцене концертного зала Мариинского театра оперу «Опричник» Чайковского. В прошлом сезоне провел в Мариинском-2 цикл лекций «Литературный герой в "кривом зеркале" оперы».