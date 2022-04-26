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Зрители поделились впечатлениями о спектакле «Морфий» псковского драмтеатра

Премьера спектакля Антона Федорова «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова состоялась в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра, зрелищную трактовку «медицинских рассказов» Булгакова публика приняла с восторгом: в финале зал продолжительное время аплодировал стоя.

«Внутри – полный фейерверк размышлений и впечатлений!» – оставляют отзывы в соцсетях зрители.

«Спасибо за спектакль! Эмоции переполняют! Динамично, но нелегко, сложно, глубоко и очень стильно. Не размыто, не размазано, а очень аккуратно о важном для каждого. У каждого свой “морфий”, как выстоять, не сломаться?! Свет, музыка, образы, игра актеров, детали – это все сложилось воедино», – поделилась с театром Ольга Иванова.

Как рассказали в театре, в спектакле «Морфий» псковский зритель столкнулся с необычной театральной эстетикой: «булгаковское переплетение реальности и мистики, стремление режиссера Антона Федорова уйти от реалистичных подробностей привели к выбору особой формы».

«“Морфий” – небытовая история. Это сон, мистика, черно-белое кино», – объясняет исполнитель главной роли Камиль Хардин.

«Каждая история булгаковского врача заканчивается тем, что доктор засыпает. Он все время говорит: “Сон – хорошая штука”, но сны его – это больше морок, кошмар, в котором он пытается как-то научиться существовать. Это прямо про сейчас история. Как научиться существовать в этом кошмаре? И что настоящее в этом кошмаре? Реальное? Во что верить? За что зацепиться? За что ухватиться? Что обнять? Что тебя согреет?» – говорит режиссер.

Над спектаклем «Морфий» в псковском театре драмы работала команда известных театральных мастеров: режиссер и художник Антон Федоров (Москва), трижды номинант Национальной театральной премии «Золотая маска»; художник по свету Игорь Фомин, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»; музыкальное оформление создал композитор Григорий Калинин; видеоанимацию – Владислав Щетинин.

«В Псковской драме совершенно чудесная премьера – “Морфий” от Антона Федорова! – пишет театральный блогер из Петербурга Дмитрий Покровский. – Какая там эстетика взаимодействия света со звуками (композитор Григорий Калинин), видеопроекциями (Владислав Щетинин) и вообще мизансценами (за сценографию отвечал сам Федоров, как всегда – прекрасно!)»

Следующие премьерные показы спектакля «Морфий» пройдут 13 и 29 мая. Узнать подробности и купить билеты можно на официальном сайте театра.