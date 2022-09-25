Новый худрук псковского оркестра: Студенты должны ходить в филармонию

Новый художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников высказал свое мнение о посещении молодежью филармонии в эфире радио «ПЛН FM».
Как отметил Алексей Репников, недавно в Пскове состоялся показ оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов», на котором присутствовало небольшое число молодых людей.
«В Мариинском театре все то же самое, у студентов нет денег, но есть галерка, на которую можно купить самые дешевые билеты, они всегда стоят там битком. Это показательно, потому что это вопрос желания и самообразования. Его необходимо ставить во главу угла», – добавил дирижер.