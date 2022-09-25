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Псковичам создадут условия для «визита в филармонию глазами»

Музыкантов Губернаторского симфонического оркестра Псковской области на открытии 79-го филармонического сезона рассадят амфитеатром. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил директор Псковской филармонии Сергей Жаворонок.

«Музыканты будут сидеть амфитеатром. Мы хотим дать возможность звуку не теряться внутри оркестра, а выходить сразу в зрительный зал», – отметил Сергей Жаворонок.

Как отметил новый художественный руководитель и главный дирижер Алексей Репников, когда оркестр сидит ступенями, зрители заинтересованы происходящим на сцене.

«Я ходил по зрительному залу и оценивал, насколько видно аудитории, чем занимаются музыканты. Кто-то ведь ходит в филармонию "глазами"», – добавил худрук.