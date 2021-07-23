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Пелагея примет участие в праздничном концерте, посвященном 1000-летию Усвят

Праздничные мероприятия в честь 1000-летия со дня первого упоминания Усвят в летописи пройдут в поселке 31 июля и 1 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в программе церемония возложения цветов к братскому воинскому захоронению на Замковой горе, праздничный концерт с участием Пелагеи, ансамбля русской музыки «Псков» и группы «Красивая», а также фольклорный фестиваль Ольги Сергеевой, показ спектаклей Псковского театра кукол, мастер-классы, выставки и салют.

Выступление Пелагеи состоится 31 июля в 20.20 в рамках праздничного концерта на территории Юрьевых Гор.

«С раннего детства она стала известна как вокальный вундеркинд из Сибири благодаря уникальному голосовому диапазону и ярким вокальным данным. Свои таланты она с детства посвятила русской песне. Легкого и гармоничного сочетания красивой русской внешности, искрометных способностей и позитивного характера. Народ сам давно уже причислил ее к "национальному достоянию России". А за ним и российский шоу-бизнес, несмотря на независимость от него Пелагеи, сдался под напором обаяния порядочной, бескомпромиссной и незаурядной певицы, признав ее мастером, достойным быть наставником в культовом для всего мира ТВ-шоу "Голос" (TheVoice), и с 2012 года она десять раз становилась наставником во всех разновидностях этого шоу», - рассказали в ТКД.

Отмечается, что талант и влияние Пелагеи на развитие новой жизни русского фольклора давно приняты российской музыкальной критикой. Она имеет множество национальных наград: в девять лет — «Лучший исполнитель народной песни в России», «Лучший рок-альбом 2008 года», «Лучшая рок-певица 2009 года», премия «Триумф» (за выдающийся вклад в российскую культуру), Российская национальная премия (лучший фолк-исполнитель) и др.

«Пелагее и ее группе нет нужды изображать припадание к корням и горячую любовь к фольклору. Они и есть фольклор. Только молодой и XXI века. Они искренне любят то, что делают, и рады поделиться этой любовью и своим молодым задором со зрителями», - сказали в пресс-службе.

Праздничный концерт в Юрьевых Горах пройдет с соблюдением мер безопасности, поэтому количество пригласительных билетов ограничено, и приоритет в их получении имеют жители поселка Усвяты. Для переезда на концертную площадку в Юрьевы Горы будет организован трансфер на автобусах от центра поселка (улица 25 Октября, дом №47А, парковка у кафе «Ануш») до места проведения мероприятия и обратно.

Посмотреть трансляцию концертной программы с главной сцены праздника на Юрьевых Горах можно будет в поселке Усвяты. На пересечении улиц 25 лет Октября и Карла Маркса будет установлен экран и партер на 500 человек (вход по пригласительным билетам) с соблюдением дистанции.

Организаторы мероприятий: министерство культуры России, Российский фонд культуры, администрация Псковской области, региональный комитет по культуре, Театрально-концертная дирекция, «Псковконцерт», ПРОМО «Равные возможности».

Добавим, торжественные мероприятия, посвященные празднованию 1000-летия поселка Усвяты, будут реализованы при использовании гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».