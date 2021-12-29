Сцена / Новости

Десять премьер, три фестиваля и зарубежные гастроли – итоги года в псковском театре

В начале 2021 года Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина ставил перед собой цели крупные и смелые. Каких же результатов удалось достичь за прошедший год? Мы выпустили десять премьер, провели XXVIII Пушкинский театральный фестиваль и два мини-фестиваля, съездили на гастроли в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань и Ташкент, открыли «Маленький театр», Новый зал и сделали еще одну игровую точку в буфете, развивались и в других направлениях – возродили мультидисциплинарный проект «Ветка», для зрителей всегда была открыта галерея «ЦЕХ».

Премьеры 2021 года

Репертуар большой сцены пополнился спектаклями «Смерть Тарелкина» Александра Сухово-Кобылина в постановке молодого московского режиссера Хуго Эрикссена, «Пленные духи» братьев Пресняковых в постановке главного режиссера Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури Айрата Абушахманова, «Зойкина квартира» Михаила Булгакова в постановке якутского режиссера Сергея Потапова.

Два камерных спектакля, предполагающих отсутствие границы между артистом и зрителем, между сценой и зрительным залом, вошли в репертуар театра: «Дни Победы» Ксении Степанычевой в постановке Веры Поповой (спектакль идет в Новом зале) и «Свидетельские показания» Дмитрия Данилова в постановке Семена Серзина (камерный спектакль в пространстве большой сцены).

Художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев выпустил спектакль «Сережа очень тупой» Дмитрия Данилова на малой сцене и спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» в театральном кафе.

Для детей в театре драмы появилось два новых спектакля – бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» Юлии Поспеловой в постановке Александры Ловянниковой и сказка «Слон и птичка» Анастасии Момот в постановке Анатолия Кузьмина.

Кроме того, премьера первого совместного проекта с Александринским театром – литературного спектакля «Пир» с участием корифеев петербургской и псковской сцен – триумфально прошла на большой сцене Псковского театра драмы в день рождения Пушкина. Этот спектакль обязательно будет показан снова в памятные даты.

Пять театральных сцен

Количество площадок, на которых играются спектакли, увеличилось за прошедший год с двух до пяти. Преобразился бывший медиахолл театра (сегодня – Новый зал). Теперь помимо лекционной программы «Ветки» и киноклуба «Молоко и Сено» в Новом зале появилась возможность играть камерные спектакли, моноспектакли и спектакли для детей.

Буфет, в первые послереволюционные годы служивший Первой государственной чайной, сегодня не только принимает зрителей в антракте, работая по назначению, но и служит еще одной сценой для музыкальных спектаклей театра, в частности для спектаклей-кабаре.

Чтобы театр полюбился малышам, мы открыли внутри нашего театрального комплекса «Маленький театр» – это первый государственный репертуарный бэби-театр, уютный зал для спектаклей, аудиторией которых являются дети от 2-х до 4-х лет.

Гастроли: и в Москву, и в Ташкент, и в Петербург, и в Астрахань

Летом состоялись обменные гастроли Псковского и Астраханского театров драмы: пять спектаклей в рамках проекта «Большие гастроли» показал псковской публике астраханский коллектив, четыре спектакля привезла наша труппа в Астрахань: спектакли «Очень громкая премьера» Талгата Баталова, «Ревизор» Петра Шерешевского, «Отелло» Даниила Безносова, «Смерть Тарелкина» Хуго Эрикссена.

Осенью Псковский театр драмы участвовал в офф-программе Санкт-Петербургской премии для молодых «Прорыв» – спектакли «Свидетельские показания» Семена Серзина и «Дни Победы» Веры Поповой были представлены в Александринском театре.

Спектакль Хуго Эрикссена «Смерть Тарелкина» вошел в конкурсную программу V фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» и в ноябре прошел при полном аншлаге на сцене Московского ТЮЗа.

Спектакль Александры Ловянниковой «Невероятные приключения голубя Петра» посетил Москву и принял участие в фестивале «Территория. Kids».

В декабре спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» Елизаветы Бондарь участвовал в IV Молодежном театральном форуме стран Содружества, Грузии и Балтии в Ташкенте.

Пушкинский театральный фестиваль и мини-фестивали «Данилов-фест», «Потапов-фест»

XXVIII Пушкинский театральный фестиваль в этом году по не зависящим от театра причинам был разделен на два этапа. Благодаря тому, что первая часть фестиваля прошла в сентябре, часть спектаклей удалось вывести за пределы театрального здания: так, открытие прошло на вечевой площади Псковского кремля. Старт фестивальной программе дала премьера специальной версии спектакля Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви», после чего трансляцию спектакля, сделанную на Пушкинском фестивале, смогла увидеть многочисленная аудитория телеканала «Культура». В декабре гостями фестивальной афиши стали Российский академический молодежный театр (Москва), «Театр ненормативной пластики» (Санкт-Петербург), театр «Поиск» (Лесосибирск), Севастопольский театр юного зрителя, премьерные спектакли представил и Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина.

Помимо Пушкинского театрального фестиваля, который за 28 лет беспрерывной традиции его проведения стал визитной карточкой нашего театра, в 2021 году прошли два мини-фестиваля – «Данилов-фест» и «Потапов-фест». Можно сказать, что наш театр открыл для себя эксклюзивный формат локальных фестивалей, посвященных творчеству одного художника. Премьера спектакля Семена Серзина «Свидетельские показания» по пьесе известного современного драматурга Дмитрия Данилова послужила поводом для проведения «Данилов-феста»: в рамках фестиваля прошел показ фильма «Человек из Подольска» Семена Серзина, читки пьес Данилова, творческая встреча с автором. А сотрудничество Псковской драмы с якутским режиссером театра и кино дало повод появиться шестидневному «Потапов-фесту», посвященному как творчеству нашего выдающегося современника Сергея Потапова, так и феномену якутского искусства. Гостями Псковского театра драмы стали Театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун», Альметьевский татарский драматический театр, этнопевица Валентина Чыскыырай.

Новые артисты

В этом году мы усилили театральную труппу. К коллективу Псковского театра драмы присоединились Сергей Скобелев (наши зрители уже могли видеть актера в спектаклях «Зойкина квартира» и «Сережа очень тупой»), мастер сцены, в последнее десятилетие ведущий артист тюменского БДТ, почетный работник культуры и искусства Тюменской области, номинант премии «Золотая маска», выпускница факультета музыкального театра ГИТИСа Александра Кашина (главная роль в спектакле «Сережа очень тупой») и артист театра и кино Максим Митяшин, сотрудничавший с петербургским «Небольшим драматическим театром» Льва Эренбурга (артист исполнил роль Городничего в спектакле «Ревизор»).

А актриса, отпраздновавшая в этом году 35-летний юбилей творческой деятельности, Ирина Смирнова получила звание «Заслуженная артистка России». Сегодня в труппе Псковского театра драмы состоят два народных артиста России и пять заслуженных артистов России.

Галерея «ЦЕХ» и мультикультурный проект «Ветка»

В галерее «ЦЕХ» в этом году прошли выставки художников из Санкт-Петербурга Ирины Москвиной, Александра Бихтера, Iskander, Ирины Васильевой, Ксении Люстиковой, главного художника Псковского театра драмы, заслуженного художника РФ Александра Стройло, французской художницы Анн-Софи Эмар. За минувший год в галерее были представлены работы разных жанров, в разных техниках и стилях – от цифровой инсталляции «Корень» до композиций из вербы, от живописи ленинградского андеграунда до авторских кукол. Последняя выставка в этом году, доступная для посетителей и сегодня, – выставка театральных афиш и плакатов Ксении Люстиковой.

Мы открыли Новый зал и снова проводим лекции, кинопоказы, творческие встречи в рамках проекта «Ветка». Вернулись к работе лекторий, клуб путешествий имени Глеба Травина «Тропы», киноклуб «Молоко и Сено».

«Навстречу незрячему зрителю»

В этом году в нашем театре прошло шесть спектаклей, посетить которые смогли люди с особенностями по зрению.

Мы приглашаем незрячих на постановки по классике, наиболее популярные у зрителей Псковской драмы, например, «Ионыч», «Пиковая дама», «Метель», «И смех, и грех». А уже в январе на бэби-спектакле «Невероятные приключения голубя Петра» побывают малыши с особенностями по зрению.

Организация показов спектаклей для незрячих и слабовидящих зрителей стала возможна благодаря победе Псковского театра драмы в грантовом конкурсе на организацию тифлокомментирования благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и единственному в Пскове профессиональному тифлокомментатору Татьяне Кондратьевой. Показы спектаклей для слабовидящих являются бесплатными.

***

И это лишь начало того большого пути, который нам еще предстоит пройти. В 2022 году театр планирует выпустить десять премьер: из ближайших – музыкальный спектакль «Случайный вальс» в постановке Дмитрия Месхиева, «Мадам Бовари» Гюстава Флобера в постановке Дмитрия Акриша, «Дядя Ваня» Чехова в постановке Павла Зобнина, «Фальшивая нота» Дидье Карона в постановке Никиты Бетехтина. Мы надеемся на ответный визит с нашими спектаклями в Якутию и обменные гастроли с Севастопольским ТЮЗом. Расширится и музыкальный репертуар театра, и афиша «Маленького театра».

Конечно, у всех наших достижений главная и единственная цель – сделать театр точкой притяжения для зрителей, культурным пространством, в котором хочется находиться, в котором хочется делать открытия и размышлять об искусстве.

Подготовлено пресс-службой Псковского драмтеатра