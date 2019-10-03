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Премьера беби-спектакля состоится в Псковском драмтеатре

19, 20 и 25 октября Псковский театр драмы приглашает на спектакль детей от 1,5 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции. Бэби-театр отлично подойдет, чтобы сделать первые шаги в познании театрального искусства. Спектакли проходят в домашней атмосфере, для представлений выбирают простые и понятные сюжеты, в которых дети принимают непосредственное участие. Маленькие зрители не отделены от сцены, а находятся в непосредственной близости к ней: сидят на подушках и наблюдают за происходящем, максимально погружаясь в историю.

В 2018 году в репертуаре Псковского театра драмы появился первый на Псковщине бэби-спектакль «Год жирафа», адресованный самым маленьким зрителям детсадовского и даже ясельного возраста. Театр продолжает эту репертуарную линию и предлагает вниманию публики еще один спектакль для самых юных псковичей и их родителей – «Я сделал крылья и летал».

Родители дарят ребенку целый мир. А что происходит с ним до рождения? Что он слышит? Видит? Что ему снится? И о чем он кричит, когда появляется на свет? Вооружившись стихотворениями Романа Сефа, мы попробуем пофантазировать на эту тему. Спектакль играется в специальном шатре, в помещении медиахолла.

Режиссер спектакля Екатерина Ложкина-Белевич – из Петербурга. Она – ученица Руслана Кудашова и актриса Большого театра кукол.

В спектакле участвуют актеры – Мария Петрук, Александр Овчаренко, Ислам Галиуллин (студент 3-го курса РГИСИ)

Продолжительность спектакля 45 минут

«Я сделал крылья и летал» 19,20 и 25 октября, 11:00. Бэби-спектакль актеров и кукол 0+, цена билета 200 рублей и для ребенка, и для взрослого.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра