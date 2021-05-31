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Мэтр Александринского театра Николай Мартон выступит в Пскове

Народный артист России, дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Николай Мартон выступит в совместном спектакле Псковского театра драмы и Александринского театра «Пир» по произведениям Пушкина 6 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

В театре отметили, что имя Николая Мартона для псковской публики совсем не пустой звук: еще на гастролях Александринского театра в Пскове в 1994 году он произвел настоящий фурор. Одна из псковских газет писала: «Мартон покорил древний город без боя». В 2020-м, дважды показав в Пскове свой моноспектакль по произведениям Вертинского (показ был приурочен к 85-летию актера), артист добился не меньшего успеха: казалось, рукоплещущая публика не отпустит исполнителя за кулисы, - отметили в театре.

«Народный артист России, дважды лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Николай Мартон обладает уникальным сценическим обаянием. Его манеры утончены и артистократичны, недаром один из критиков назвал Мартона – «князь из Мотыжина» (Мотыжин – название деревни, в которой родился Мартон, аристократов в его роду не было). Николаю Сергеевичу (Мартону — ред.) свойственны интеллектуализм, детальная проработка ролей, удивительное негромкое обаяние, выправка (всегда идеально прямая спина), обволакивающий бархатный тембр голоса. Мартон – эталон качества сценической речи: так, как он владеет словом, голосом, сегодня могут говорить со сцены считанные единицы», - рассказали в театре.

Мартон носит звание заслуженного артиста Республики Крым: его творческий путь начался в 1950-е годы в Крымском русском драматическом театре имени М. Горького. В Александринку (тогда – «Пушкинский театр») Мартона в 1962 году позвал режиссер Леонид Вивьен. Так получилось, что одной из первых ролей на столичной сцене у Мартона стал Альбер из «Скупого рыцаря» в спектакле «Маленькие трагедии» по Пушкину. В «Пире» артист предстанет в роли его антагониста – старого скупого Барона.

Более ста ролей сыграл Николай Мартон в Александринке. А мог бы сыграть еще больше, если бы советское начальство не третировало его за «несоветские» внешность и манеры, заметили в театре.

Творческий расцвет случился у актера уже в зрелом возрасте, особенно он стал востребован в XXI веке, при художественном руководителе Валерии Фокине. В спектаклях Фокина Николай Мартон сыграл Землянику («Ревизор», 2002), князя Абрезкова («Живой труп», 2006), Смерть («Ксения. История любви», 2009), Неизвестного («Маскарад. Воспоминания будущего», 2014, «Золотая маска» за лучшую мужскую роль второго плана), Чарли Янга («Честная женщина», 2021). Много работал Мартон и с режиссером Андреем Могучим: Иван Иванович («Иваны», 2007), Семен («Садоводы», 2008), Ангел-фокусник («Изотов», 2009), Дед («Счастье», 2011). Работал и с другими режиссерами. Много снимался в кино, участвовал в филармонических программах, записывал радиопередачи, диски, аудиокниги. Мартона знают даже зрители телесериалов: он участник и «Черного ворона», и «Улиц разбитых фонарей», и «Агента национальной безопасности», и «Бандитского Петербурга». Награжден многочисленными премиями («Петрополь», «Золотой софит», Премия Правительства Санкт-Петербурга, Премия имени А. Ю. Толубеева), Орденом Александра Невского, Орденом Дружбы.

Вместе с корифеями Александринки и Псковского театра драмы 6 июня, в день рождения Пушкина, Николай Мартон выйдет на сцену в премьере спектакля «Пир».

Узнать подробности о спектакле можно на официальном сайте театра.