Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
В память о Валентине Курбатове
Песни о войне - праздничный концерт
Обменные гастроли Псков - Астрахань
«Мыслеткань» - это надо видеть
Что приготовил театр - афиша июня
Уникальный проект - Навстречу незрячему зрителю
Премьера в Пскове - «Смерть Тарелкина»
ещё Спектакли 31.05.2021 21:501 «Ахтеатр» покажет псковичам премьерный спектакль «Особо любящий таксист» 03.06.2021 11:080 Мэтр Александринского театра Николай Мартон выступит в Пскове 02.06.2021 17:280 Песня из спектакля «Ревизор» пополнит альбом псковской группы Drift 02.06.2021 12:260 Последнюю афишу перед отпуском опубликовали в Псковском драмтеатре 31.05.2021 21:501 «Ахтеатр» покажет псковичам премьерный спектакль «Особо любящий таксист» 31.05.2021 14:350 Знаменитый Атос из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» в Пскове: обзор театральной недели
Сцена / Спектакли

Мэтр Александринского театра Николай Мартон выступит в Пскове

03.06.2021 11:08|ПсковКомментариев: 0

Народный артист России, дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Николай Мартон выступит в совместном спектакле Псковского театра драмы и Александринского театра «Пир» по произведениям Пушкина 6 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

В театре отметили, что имя Николая Мартона для псковской публики совсем не пустой звук: еще на гастролях Александринского театра в Пскове в 1994 году он произвел настоящий фурор. Одна из псковских газет писала: «Мартон покорил древний город без боя». В 2020-м, дважды показав в Пскове свой моноспектакль по произведениям Вертинского (показ был приурочен к 85-летию актера), артист добился не меньшего успеха: казалось, рукоплещущая публика не отпустит исполнителя за кулисы, - отметили в театре.

«Народный артист России, дважды лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Николай Мартон обладает уникальным сценическим обаянием. Его манеры утончены и артистократичны, недаром один из критиков назвал Мартона – «князь из Мотыжина» (Мотыжин – название деревни, в которой родился Мартон, аристократов в его роду не было). Николаю Сергеевичу (Мартону — ред.) свойственны интеллектуализм, детальная проработка ролей, удивительное негромкое обаяние, выправка (всегда идеально прямая спина), обволакивающий бархатный тембр голоса. Мартон – эталон качества сценической речи: так, как он владеет словом, голосом, сегодня могут говорить со сцены считанные единицы», - рассказали в театре.

Мартон носит звание заслуженного артиста Республики Крым: его творческий путь начался в 1950-е годы в Крымском русском драматическом театре имени М. Горького. В Александринку (тогда – «Пушкинский театр») Мартона в 1962 году позвал режиссер Леонид Вивьен. Так получилось, что одной из первых ролей на столичной сцене у Мартона стал Альбер из «Скупого рыцаря» в спектакле «Маленькие трагедии» по Пушкину. В «Пире» артист предстанет в роли его антагониста – старого скупого Барона.

Более ста ролей сыграл Николай Мартон в Александринке. А мог бы сыграть еще больше, если бы советское начальство не третировало его за «несоветские» внешность и манеры, заметили в театре.

Творческий расцвет случился у актера уже в зрелом возрасте, особенно он стал востребован в XXI веке, при художественном руководителе Валерии Фокине. В спектаклях Фокина Николай Мартон сыграл Землянику («Ревизор», 2002), князя Абрезкова («Живой труп», 2006), Смерть («Ксения. История любви», 2009), Неизвестного («Маскарад. Воспоминания будущего», 2014, «Золотая маска» за лучшую мужскую роль второго плана), Чарли Янга («Честная женщина», 2021). Много работал Мартон и с режиссером Андреем Могучим: Иван Иванович («Иваны», 2007), Семен («Садоводы», 2008), Ангел-фокусник («Изотов», 2009), Дед («Счастье», 2011). Работал и с другими режиссерами. Много снимался в кино, участвовал в филармонических программах, записывал радиопередачи, диски, аудиокниги. Мартона знают даже зрители телесериалов: он участник и «Черного ворона», и «Улиц разбитых фонарей», и «Агента национальной безопасности», и «Бандитского Петербурга». Награжден многочисленными премиями («Петрополь», «Золотой софит», Премия Правительства Санкт-Петербурга, Премия имени А. Ю. Толубеева), Орденом Александра Невского, Орденом Дружбы.

Вместе с корифеями Александринки и Псковского театра драмы 6 июня, в день рождения Пушкина, Николай Мартон выйдет на сцену в премьере спектакля «Пир».

Узнать подробности о спектакле можно на официальном сайте театра.

Теги: #Псковский театр драмы #спектакль #актер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
03.06.2021, 11:080 Мэтр Александринского театра Николай Мартон выступит в Пскове 02.06.2021, 19:260 Откровения в стихах и прозах 02.06.2021, 17:280 Песня из спектакля «Ревизор» пополнит альбом псковской группы Drift 02.06.2021, 12:260 Последнюю афишу перед отпуском опубликовали в Псковском драмтеатре
01.06.2021, 16:420 Вениамин Смехов о стихотворной исповеди, своей книге и Пскове 31.05.2021, 21:501 «Ахтеатр» покажет псковичам премьерный спектакль «Особо любящий таксист» 31.05.2021, 14:350 Знаменитый Атос из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» в Пскове: обзор театральной недели 31.05.2021, 11:052 Елена Обухова: Исполнение шансона в театре призвано шокировать зрителя
29.05.2021, 16:500 Учащиеся детской театральной студии «Гвозди» продемонстрировали свои навыки 28.05.2021, 13:011 Знаменитую артистку увидят псковичи в спектакле «Пир» 27.05.2021, 20:400 «Ветка» приглашает псковичей на встречу с интердисциплинарным художником 27.05.2021, 13:130 Псковичи смогут купить книгу Вениамина Смехова с автографом на творческом вечере
26.05.2021, 21:110 Псковский театр драмы приглашает на премьеру спектакля-кабаре 26.05.2021, 14:380 Псковские студенты могут посетить театр за полцены 26.05.2021, 08:000 Кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове 22-24 июля 26.05.2021, 07:270 Премьера первого совместного спектакля Псковского и Александринского театров состоится 6 июня
25.05.2021, 14:390 Курсы по сценической речи пройдут в Псковском драмтеатре 24.05.2021, 19:340 Фильм Камиля Хардина «Река в конце деревни» покажут в киноклубе «Молоко и Сено» 24.05.2021, 17:310 Открытые уроки по актерскому мастерству для детей пройдут в Пскове 24.05.2021, 16:240 Островский под «Нирвану» и Достоевский под «Рамштайн»: обзор театральной недели в Пскове
24.05.2021, 10:300 Худрук Александринского театра оценил премьеру «Смерть Тарелкина» в Пскове 21.05.2021, 16:400 Бенефис заслуженной артистки России пройдет в Псковском драмтеатре 20.05.2021, 20:320 Специальный показ фильма «Июльский дождь» пройдет в Пскове 20.05.2021, 15:343 Традиционные мероприятия на поляне Михайловского в Дни пушкинской поэзии отменены
20.05.2021, 14:160 Фильмы номинанта на премию «Ника» покажут в псковском киноклубе «Молоко и Сено» 20.05.2021, 12:350 Бэби-спектакль «Год Жирафа» покажет псковский театр 22 мая 19.05.2021, 16:250 В кассе Псковского драмтеатра действуют скидки 18.05.2021, 16:090 На спектакль «Особо любящий таксист» приглашают псковичей
17.05.2021, 17:530 Драмтеатр дарит псковичам скидку за признание в любви 17.05.2021, 16:340 Представлен обзор театральной недели в Пскове с 17 по 23 мая 17.05.2021, 14:561 Артист Андрей Кузин: Я всегда пытаюсь защищать своих героев 17.05.2021, 10:450 Драматург Юлия Поспелова: Здорово, что Псковский драмтеатр пошел на такой эксперимент
17.05.2021, 10:130 Первый бэби-спектакль прошел в псковском театре драмы 15.05.2021, 13:060 Хор Псково-Печерского монастыря выступил в БКЗ филармонии. ФОТО 13.05.2021, 20:180 Про вампиров и людей 13.05.2021, 17:563 Зрителей, опаздывающих на спектакли Псковского драмтеатра, не будут пускать в зал
13.05.2021, 15:292 Дмитрий Месхиев о премьере «Смерть Тарелкина»: Артисты сработали блестяще 12.05.2021, 22:150 Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» прошла в Псковском театре драмы. ФОТО 12.05.2021, 18:570 Юбилейный концерт хореографов колледжа искусств пройдет в Пскове 12.05.2021, 15:260 Псковская артистка Ирина Смирнова: Я ошеломлена всем случившимся со мной
12.05.2021, 12:050 Актрисе псковского театра Ирине Смирновой присвоено звание заслуженной артистки России 11.05.2021, 19:320 Хуго Эрикссен: В артистах Псковского драмтеатра нет провинциальности 11.05.2021, 16:340 Хуго Эрикссен: Эмоциональный ожог — то, ради чего мы идем в театр 11.05.2021, 15:350 Хуго Эрикссен: Учить жизни никого не надо, кроме своих детей
11.05.2021, 15:150 Так убил или нет? Тайна Сухово-Кобылина 11.05.2021, 14:310 Хуго Эрикссен объяснил, зачем перенес «Смерть Тарелкина» в 90-е 11.05.2021, 12:580 Премьеры – и детям, и взрослым: обзор театральной недели в Пскове 11.05.2021, 12:070 Премьера спектакля «Смерть Тарелкина» состоится в Пскове 12 мая
09.05.2021, 11:233 Фотовыставка «История города Пскова в войну» открылась на набережной реки Великой 08.05.2021, 17:562 Псковский артист Денис Кугай рассказал о своей роли в «Смерти Тарелкина» 08.05.2021, 09:380 Народный артист России Игорь Волков: Город Псков для меня давно стал родным 07.05.2021, 20:043 «Потапов-фест» пройдет в Псковском театре
07.05.2021, 19:077 Не выезжаем и выезжать не будем – Псковский театр не планирует гастроли по районам 07.05.2021, 18:0411 Мы будем первым репертуарным бэби-театром в стране – худрук Псковского театра 07.05.2021, 16:583 Дмитрий Месхиев: Модель Театрально-концертной дирекции исчерпала себя в Пскове 07.05.2021, 16:411 Псковский хореограф участвует в создании спектакля в новосибирском театре «Старый дом»
07.05.2021, 16:020 Пушкинский театральный фестиваль в Пскове вновь пройдет осенью 07.05.2021, 15:031 Режиссер фильма «Хорошие девочки попадают в рай»: Юлия Пересильд снималась «за харчи» 07.05.2021, 14:365 Муж Ксении Собчак получил предложение поставить спектакль в Пскове 07.05.2021, 13:110 Это талантливо – худрук Псковского театра о предстоящей премьере «Смерть Тарелкина»
06.05.2021, 15:050 На бесплатный показ спектакля «Дни Победы» приглашают псковичей 05.05.2021, 19:190 В мае Псковский театр драмы выпустит бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» 04.05.2021, 14:440 Фильмы проекта «Синематека искусства кино» покажет Псковский театр драмы 02.05.2021, 17:010 Псковичей приглашают на открытие выставки «Мыслеткань»
02.05.2021, 15:190 Премьера совместного спектакля Псковского и Александринского театров состоится в июне 02.05.2021, 12:120 Псковский театр драмы опубликовал афишу июня 30.04.2021, 14:320 Ансамбль «Псков» приглашает на посвященный Дню Победы праздничный концерт 29.04.2021, 13:360 Псковичей приглашают посетить театр в майские выходные
28.04.2021, 17:000 На Утиный пруд в псковском дендропарке вернулся фонтан 28.04.2021, 12:050 Все смертные грехи, китч и беспредел 90-х – в Псковском театре драмы ставят «Смерть Тарелкина» 27.04.2021, 15:500 Ольга Тимофеева: Должность гендиректора ТКД Псковской области сейчас вакантна 26.04.2021, 12:430 Посвященный Великой Победе концерт состоится в Пскове 6 мая
25.04.2021, 13:400 В Усвятах благоустроили Замковую гору в рамках всероссийского субботника 24.04.2021, 10:110 Ars longa: как в Псковской филармонии встретились два гения 23.04.2021, 13:572 Лазерное шоу в Пскове перенесли на осень 23.04.2021, 11:300 Концерт «Шекспир & Прокофьев» состоится сегодня в псковской филармонии
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru