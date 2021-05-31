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Режиссер Александринки о псковских актерах: Они в творчестве Пушкина как рыба в воде

Работа над спектаклем «Пир», который на сцене Псковского драматического театра покажут 6 июня, ведется прямо сейчас. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал режиссер Александринского театра, режиссер-постановщик спектакля Алексей Демидчик.

«Процесс работы у нас сложный до безумия, многое приходится переделывать и сочинять на ходу. Благо, мне повезло с артистами, потому что они в этом Пушкине как рыба в воде! Они знают все! Нет такого, что из-за ошибки и просчета режиссера можно остаться не у дел. Артисты сами могут что-то предложить или подсказать - они ходячие энциклопедии. Это все создает особую творческую атмосферу», - поделился Алексей Демидчик.

Режиссер также отметил, что новый финал спектакля пришел ему в голову буквально ночью, и сегодня на репетиции артисты «откроют для себя этот сюрприз».