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Астраханский драмтеатр покажет в Пскове пять спектаклей

Астраханский драматический театр представит в Пскове пять своих спектаклей с 24 по 27 июня. Это будут спектакли разных жанров, в том числе две премьеры сезона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Художественный руководитель театра, заслуженный артист России, театральный режиссер Александр Огарев в интервью Псковскому театру драмы рассказал, какие спектакли привезет в Псков астраханский коллектив.

«Нам очень приятно приехать на псковскую землю. Работая в московском театре “Школа драматического искусства”, я часто посещал Псковский театр драмы, Пушкинские фестивали, которые здесь проходят, и всегда оставалось ощущение праздника. Надеюсь, что наши гастроли теперь станут праздником и для нас, и для псковских зрителей», – рассказал Александр Огарев.

24 июня, в четверг, Астраханский драмтеатр покажет в Пскове философскую мелодраму «Татуированная роза» знаменитого американского драматурга Теннесси Уильямса в постановке художественного руководителя театра. «Откроем гастроли мы постановкой американской классики “Татуированная роза”, герои которой, итальянцы, очень близки по темпераменту астраханцам. Это спектакль о горячих страстях, о людях, которые умеют любить и ненавидеть, которые могут быстро загораться, но отходчивы, которые в чем-то наивны», – отметил режиссер.

25 июня гости представят в Пскове спектакль «Отель двух миров» по пьесе популярного французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта. По словам Огарева, этот притчевый спектакль, поставленный Викторией Коротковой, отличается ясностью режиссерского высказывания и полюбился астраханскому зрителю. Странный отель, в который попадают герои спектакля, так непохож на обычные гостиницы; кажется, это не отель вовсе, а чистилище.

В гастрольный репертуар астраханской труппы вошла комедия «Огонь страстей желанных» (режиссер Станислав Таюшев) по чеховским пьесам «Предложение» и «Медведь», ее представят на псковской сцене 26 июня. На этот спектакль осталось всего несколько билетов.

В этот же день псковских зрителей приглашают на детский спектакль «Волшебное кольцо» по сказу Бориса Шергина. Каждому зрителю эта смешная и поучительная история знакома по известному советскому мультфильму.

«Вдох-выдох» – новый спектакль Александра Огарева, хит сезона, которым Астраханский драматический театр закроет гастроли в Пскове 27 июня. «В последний день мы покажем на малой сцене спектакль по пьесе современного шведского драматурга Юнаса Хемири. Пьеса называется “Нас сотня”, но мы назвали спектакль “Вдох-выдох”. Первая книга Хемири “На красном глазу” в 2004 году сразу разошлась невиданным тиражом. В 2012 году он написал эту пьесу. В ней нет реальных героев, в ней разговаривают три персонажа, которые как бы являются голосами некоей женщины. Эти голоса спорят о том, как нужно жить, как жить правильно, предлагают начать жизнь сначала… Это близко и понятно каждому, порою каждый из нас с помощью внутренних диалогов пытается найти какой-то путь, выбрать ориентиры», – поделился режиссер.

Билеты на спектакль «Вдох-выдох», к сожалению, уже закончились, заметили в театре.