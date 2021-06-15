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Псковский театр произвел фурор в Астрахани

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина завершил четырехдневные гастроли в Астрахани, показав в гостях четыре спектакля большой формы – премьеру этого сезона «Смерть Тарелкина», трагедию «Отелло», эксцентрическую комедию «Очень громкая премьера» и спектакль-лауреат «Золотой маски» «Ревизор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Петр Шерешевский снова удивил и порадовал. Псковский театр драмы закончил гастроли в Астрахани его потрясающим, раздвигающим понятия возможного в театре, “Ревизором”. Замечательная псковская команда произвела фурор у нас в городе», – написал в своем аккаунте в Facebook художественный руководитель Астраханского драматического театра Александр Огарев.

Все спектакли Псковского театра драмы прошли с аншлагом (в Астрахани допустима 70-процентная рассадка), более ста отзывов оставили зрители в социальных сетях.

«Гастроли Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина вчера завершились бурными овациями. Это были не дежурные аплодисменты, а искренняя, глубокая благодарность зрителей – не только за мощнейшего “Ревизора”, но и за все четыре гастрольных дня», – отмечает журналистка Анна Кочергина.

«Сегодня была на спектакле “Отелло”. Постановка Псковского академического театра. Просто восторг! Такого я еще не видела. Аплодировали стоя. Какие же вы молодцы! Три часа, как одна минута, на одном дыхании. Браво! Приезжайте к нам, пожалуйста, почаще!» – поделилась эмоциями Елена Харитонова.

«Вы талантище, все без исключения, умнички, зарядили на год точно! Понравилось и вчера, и сегодня. Пожалели, что не купили билеты на первые два представления. Захватывало, сердце сжималось. Гоголь прекрасен, а вы передали все, что он хотел сказать, и даже больше. Все по-настоящему», – оставила отзыв Галина Терновая после просмотра спектаклей «Очень громкая премьера» и «Ревизор».

Напомним, что в июне проходят обменные гастроли между Псковским академическим театром драмы и Астраханским драматическим театром. Астраханская труппа будет гастролировать в Пскове с 24 по 27 июня и представит пять своих спектаклей. Это будут работы разных жанров, в том числе две премьеры сезона Александра Огарева – трагикомедия «Татуированная роза» и спектакль «Вдох-выдох». Также астраханский театр привезет в Псков философскую притчу «Отель двух миров», спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо» и комедию «Огонь страстей желанных». «На некоторые спектакли билеты, к сожалению, уже закончились», - отметили в театре.

Ознакомиться с программой гастролей можно на официальном сайте Псковского театра драмы.

Обменные гастроли между театрами стали возможны благодаря проекту «Большие гастроли», организованному ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому единому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Гастроли пройдут в рамках межрегионального направления «Больших гастролей».