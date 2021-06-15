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Режиссер Астраханского драмтеатра о гастролях в Пскове: Лишь бы не побили!

Заслуженный артист России, художественный руководитель Астраханского драматического театра Александр Огарев рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове об особенностях спектаклей, которые ожидают псковского зрителя в рамках проекта «Большие гастроли».

Фото: правительство Астраханской области

«Билеты на спектакли практически полностью распроданы, мы готовимся к аншлагу, 50-процентной наполняемости зала», - отметил Александр Огарев. Зрителю не стоит ожидать, что гастрольные спектакли «будут загружены социальной проблематикой», продолжил худрук Астраханского драмтеатра.

«Мы ориентировались на летний период гастролей, когда зритель более расслаблен. Так, "Татуированная роза" носит мелодраматический характер, а "Огонь страстей желанных" по Чехову - вообще легкий и озорной спектакль. Даже "Вдох-выдох" современного шведского драматурга Ю. Хемири, хоть и касается философских вопросов, играется очень легко, да и "Отель двух миров", несмотря на проблематику, связанную со смертью, воспринимается как сказочный и оптимистичный», - рассказал режиссер спектаклей Аександр Огарев.



По его мнению, псковский зритель привык к спектаклям заостренной социальной направленности, судя по гастрольным выступлениям труппы в Астрахани. «Лишь бы не побили! Может быть, зрителю не понравится наша легкость и отвлеченность не понравится. Но мы надеемся взять мастерством!» - добавил Александр Огарев.