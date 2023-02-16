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Сцена / Выставки

Экскурсия для слабослышащих прошла в псковской галерее «Цех»

16.02.2023 18:13|ПсковКомментариев: 0

Иконописец Алла Павлусенко провела экскурсию по выставке «Камень, дерево, бумага» для слабослышащих. Мероприятие прошло с сопровождением сурдопереводчика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. 

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Встреча с одним из авторов работ (Алла Павлусенко на выставке представила миниатюрные иконы, написанные на камне) дала возможность зрителям узнать истории создания отдельных экспонатов, задать вопросы иконописцу.

Напомним, что до 5 марта в театральной галерее «Цех» работает выставка «Камень, дерево, бумага». Ее участниками стали три хорошо известных псковской публике талантливых и разносторонних художника, каждый из которых представил мастерство освоения одного из заявленных материалов.

Ранее Алла Павлусенко уже провела две бесплатные экскурсии для посетителей галереи.

Вкладом Сергея Михайлова стали давно принесшие ему известность резные иконы, выполненные в технике Сергиевской маховой резьбы, то есть быстрой, вдохновенной, не требующей предварительных эскизов. Отсюда индивидуальность и экспрессивность каждого образа при сохранении узнаваемой иконографии.

Дмитрий Яблочкин – художник-график и педагог, продолжатель и популяризатор псковской традиции печатной графики, представил на выставке работы, выполненные в технике офорта, литографии, монотипии. Выбранные автором сюжеты графических работ показывают осознанный интерес к русской и западноевропейской художественной традиции и уважительный диалог с ней.

На выставке Алла Павлусенко представила миниатюрные иконы, написанные на камне. Материал-основу для святого образа Алла тщательно подбирает, причем в буквальном смысле: находя интересные природные камни и выстраивая композицию, исходя из их формы и фактуры.

Теги: #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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