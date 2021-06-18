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Анна Бешотен Публикаций: 26
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Блоги / Анна Бешотен

Прививка от Covid-19, когда желания не совпадают с возможностями

18.06.2021 18:08|ПсковКомментариев: 6

Посидели бы в России 8 месяцев на локдауне, как Европа, быстро бы очередь в прививочную выстроилась, бежали б и спотыкались.

 

Если в Подмосковье желающих привиться от коронавируса приходиться заманивать возможностью выиграть трёхкомнатную квартиру, то в Германии желающих привиться больше, чем вакцин. Ажиотаж не стихает, а возможность получить свою дозу вакцины растянута во времени.

В Германии практически ни для кого не стоит вопрос - прививаться или нет - так как Евросоюз завязал всё передвижение на вакцинации, поэтому даже явные противники сдаются и ищут возможность вернуться к нормальной жизни, пусть и через укол.

Сказать честно, вакцинация для выхода из пандемии расценивалась сразу немцами как важная составляющая нормализации жизни. Это было само собой разумеющееся - все встали в стройные ряды за прививками. Понимание двигало людьми, не обязаловка.

Проскочить приоритет

Из-за случаев подделки записей о прививке от коронавируса в «Паспортах вакцинации» просят не публиковать данные о вакцине в открытом виде.

В Европе вакцинация проходила поэтапно, приоритеты были расставлены сразу, как только вакцины замаячили на горизонте. Сначала прививали медиков и престарых, другие спецслужбы и хронически больных, и потом уже перешли ко всем желающим по нисходящей возрастной шкале.

Ни дня без новостей - сколько привитых, как много желающих, как быстро работают центры вакцинации. Нойс, где мы живем, даже признали самым быстрым в земле Северный Рейн-Вестфалия, где прививали каждые 2,5 минуты, а везде в среднем каждые 5.

В вакцинации населения в Германии задействованы органы правопорядка и волонтёры.

Среди родных и знакомых сначала обсуждалось стремление получить прививку, а потом все хвастались своими жёлтыми паспортами. И только я сидела и разводила руками.

Для молодых и не задействованных в борьбе с пандемией получить вакцину весной было сказочным событием. Единственное, что можно было предпринять - это записаться в лист ожидания к семейному врачу, и если будет возможность (скорее всего кто-то откажется), то вам предложат время.

Почему нужна массовая вакцинация от COVID-19?
ИНФОГРАФИКА

Время предлагается сразу на два приёма у врача (на первую и вторую дозу) - и если какое-то время вам не подходит, то вам будет отказано. Будут обзванивать дальше, искать, кому подходит.

От первоначальных трёх недель между прививками время ожидания второй дозы растянулось на три месяца. Потому что было принято стратегическое решение повысить коллективный иммунитет, вакцинировав первой дозой как можно больше людей.

Акция по вакцинации в одном из районов Нойса.

Завезённый препарат от Jonson&Jonson, для полной вакцинации которым достаточно одного раза, тоже распределили с умом. В первую очередь предложили ей вакцинировать бездомных и мигрантов, что называется, чтобы не бегать за «неблагополучными» повторно, его же определили для проведения акций вакцинации.

Sputnik V

Как только научное европейское сообщество зашумело, что российская вакцина Sputnik V заслуживает внимания, в разговорах только и слышала, что надо ехать в Россию прививаться. Знакомые с завистью смотрели на меня, счастливчика, что я могу сделать это в своей стране, не дожидаясь очереди.

Я собиралась прививаться в России, поэтому не сильно тревожилась, что мне никак не пролезть в этой системе к заветной прививке, но что-то пошло не так.

Акция по вакцинации от Covid-19 в Нойсе.

В одном из районов Нойса, где основная часть населения мигранты, прошла акция вакцинации. Препарат - J&J соответственно.

Несмотря на то, что были указаны конкретные адреса многоэтажек, привиться можно было любому жителю города. Что я и сделала незамедлительно. Я доверяю препарату Sputnik V и, если бы не случайная акция, сделала бы это не задумываясь в России.

Лишь несколько «но»

Представьте, что вам надо постоянно делать тест, чтобы сходить в магазин или выйти в ресторан. После теста у вас есть возможность быть мобильным без ограничений 24 часа. Скажу я вам, ноздри не резиновые, и делать тест чаще одного раза в неделю не рекомендуется.

Я пока пишу это, вспоминаю слишком уж неприятные ощущения. А с паспортом вакцинации я абсолютно свободна.

Если быстрое тестирование в Германии проводят бесплатно, то ПЦР-тест для передвижения по Европе будет стоить 78 евро. А путешествовать можно либо с ним, либо с паспортом вакцинации, либо со справкой о перенесённом заболевании. Прививка, опять-таки, бесплатно. Экономия.

Многие задаются вопросом, будет ли признана вакцина Sputnik V для путешествующих по Европе? И пока нет ответа. Но я знаю, что бы сделала я, если бы привилась в России, чтобы получить свободу передвижения - сдала бы тест на антитела (проходила б как переболевшая), да и надеюсь, европейцы внесут Sputnik V в заветный для путешествующих реестр.

Ваша fraubeschoten

Источник: Псковская Лента Новостей
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