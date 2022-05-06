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Европа, котики и псковская литература

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Сто шагов назад: как Европа стала дальше от Псковской области?

Котики и знаки: геральдика на дорогах региона.

За что будет краснеть Пушкин в свой день рождения?

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: risovach.ru

Европа далека теперь от Псковской области как никогда. Эстонское консульство закрылось и в Петербурге, и в Пскове. Достаем лапти?

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Подходить к этому факту с дипломатической или политической точки зрения я не буду, не на того училась. А вот по-человечески (по-псковски!) пройти мимо новой реальности не могу (и не только моя прибалтийская фамилия тому виной). Пока на мировой арене разворачивается противостояние России и коллективного Запада, рядовой житель приграничья с ЕС понимает, что в ближайшее время ни в аквапарк, ни в музей, ни в средневековый замок за кордон он не попадет. Тысячи псковичей в былые времена каждые выходные ездили в Эстонию, Латвию и дальше на машинах и автобусах. Ехали просто так, чуть ли не за колбасой! Сейчас понимаю, что говорю, как моя бабушка в 90-е, которая после развала СССР ни разу не выехала из России, так как загранпаспорт и визу было недосуг оформлять. Но, видимо, таков виток истории.

Только теперь не занятость, а политика препятствуют социокультурному просвещению граждан РФ. Спорт, театр, опера, концерты, кино, архитектура, картинные галереи Европы – все это увидеть можно, но только по телевизору. Хоть времени с 24 февраля прошло мало, но очевидно, что тянуться оно будет для нас мучительно долго, и ощущение изоляции от мира присутствовать тоже будет. Конечно, при должном желании и наличии определенной суммы денег выехать можно уже сейчас, и не только в Турцию, мир не закрыт, но я говорю не о возможности вообще, а о доступности этой опции для большинства, о том, как было раньше. Псковская область для ряда жителей страны была весьма привлекательным местом для переезда, многие с Севера направлялись именно сюда, чтобы спокойно и бюджетно путешествовать по Европе. Теперь этот шарм утерян, кто к нам поедет жить? Скорее, наоборот, предпочтут уехать.

Жаль не только туристическую составляющую, но и дипломатические связи, реализацию программ приграничного сотрудничества. Сколько было обмена опытом! Сколько ездило делегаций! Быстро и легко можно было отправиться куда угодно. Конечно, никто не пострадает от того, что пропустит какое-то событие за границей, проведет выходные на даче под Новоржевом, а не в Тарту или Риге, но досадно иметь возможности и вдруг оказаться от них отрезанными.

Спокойнее всех сейчас те, у кого загранпаспорта и в помине не было. Хорошо им, пусть только не закидывают тапками тех, кто тоскует по путешествиям в Европу. Возможно заместить товары и услуги, но нельзя заменить иностранную культуру, Верди Чайковским не перебьешь. Впрочем, в обратную сторону это тоже не работает.

Источник: Яндекс

Согласитесь, приятно, если мелочи в городской панораме радуют глаз. Когда едешь за рулем, гуляешь, а взгляд цепляется за хорошее дизайнерское решение! Такого у нас немного, бесспорно прекрасного и того меньше, но скоро все любители больших котиков вообще и псковского барса в частности смогут видеть это создание в областной столице чаще - новые дорожные знаки с гербами Пскова и России установят в городе.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

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Один такой уже давно красуется на перекрестке улиц Максима Горького и Розы Люксембург. Во-первых, это красиво. Во-вторых, как мне кажется, решает множество задач, убивая несколько зайцев одновременно. Турист, путешествуя по городу как на колесах, так и пешком, точно запомнит даже за один день, как выглядит псковский герб. Почему раньше не додумались так грамотно и ненавязчиво внедрить государственную и областную символику в облик Пскова? Для приграничного региона (и тех, кто любит потрясать кулаком соседу) – это решение оправданное и явно более бюджетное, чем очередной колоссальный монумент древнерусским героям. Чтобы свои знали и чужие боялись, не обязательно, как мне думается, заявлять о силе и мощи в лоб, иногда достаточно просто лишний раз обозначить территорию. Декор на дорожных знаках отлично справится с этой задачей.

Я вижу в металлических гербах на столбах решение еще одного бурно обсуждаемого сейчас вопроса, касающегося патриотического воспитания детей и молодежи. Можно заявить о том, что сосед плохой, а ты обязан Родину любить, а можно просто прийти и повесить на дорожный знак Российский герб. В отличие от сезонных и выцветающих флагов, он будет всегда на месте, а не только по праздникам. Никто не станет в обществе выяснять, сколько раз в неделю стоит к нему обратиться. Это не гимн для школьников, тут и в голову такое не придет. При этом атрибутика государства будет работать.

Кстати, нигде в соцсетях я не нашла недовольных комментариев псковичей, заявляющих о госпропаганде или массовой прививке патриотизма через установку декора с гербом на столб. Да и новость эта, мягко говоря, не вызвала общественного резонанса. Думаю, большинство псковичей ее попросту не заметили в череде первых майских выходных. Единственный негативный комментарий, который я увидела на просторах сети под этой новостью, касался состояния местных дорог. Дескать, зачем нам покупать какой-то декор, пустите лучше эти деньги на ремонт. Сложно спорить с этим здравым замечанием, так как Псков сейчас во многих местах стоит без асфальта: улицы либо раскопаны, либо их покрытие просто сошло со снегом. Точечно ремонт дорог проводится, о чем красноречиво свидетельствуют пробки в городе. Но ни один этот факт не отменяет эстетической пользы от геральдического декора на столбах с дорожными знаками. Глядишь, и водители почаще на них смотреть начнут.

Источник: labprir.com

Каждый год часть населения Псковской области, думающая о прекрасном, в преддверии 6 июня задается только одним вопросом: будет ли в этом году хуже, чем в прошлом? Речь идет, конечно, о Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, некогда бывших Всероссийским Пушкинским праздником поэзии. Организаторы то ли от стыда, то ли по недоразумению даже не приписывают цифру в афише этого ежегодного мероприятия с новым названием. Что ж, счастливые не наблюдают ни лет, ни часов! Мы же наблюдаем, как литература уходит из культурной повестки Псковской области.

Я уже говорила не раз о том, что с каждым годом ждать анонсов некогда литературного праздника все страшнее и страшнее. Все течет, все меняется, скажете вы, вот и формат перед нами разный, не стихами едиными жива местная интеллигенция. Отчасти соглашусь, но тут же и поспорю. Можно по-разному относиться к представителям регионального отделения Союза писателей России, но настолько убирать их из литературного праздника, как происходит последние годы, не логично, мы Пушкина вспоминаем или кого? Литератор он или кто?

Один мой коллега, некогда работавший в администрации области, не раз мне рассказывал полуанекдотическую историю, как когда-то псковские поэты и писатели обиделись на региональную власть, что лишила их положенной на Пушкинский праздник бесплатной водки. Тогда работникам пера и бумаги казалось, что их несправедливо обидели. Некоторые из тех, кто дожил до сегодняшнего времени, думаю, согласятся со мной, что теперь их действительно недолюбливают. Развитие местного литературного процесса давным-давно не финансируется, профессия поэта и писателя почти никому из авторов не приносит денег. Так везде, не только в Псковской области. Но почему-то у нас местным сочинителям еще и практически слова не дают на больших мероприятиях.

Что же намерены сделать организаторы Этих дней в 2022-ом в Пушкинских Горах? Полноценной афиши, конечно, еще нет. Но центральные события уже заявлены. Креативный продюсер мероприятия Мария Литвинова (приглашенная, конечно же, из Москвы) анонсировала, что в этот раз к Пушкину твердо намерены вернуться. Сделано это будет, большей частью, посредством театра, в том числе уличного, который, по словам москвички, нынче моден и могуч. Вновь будет опера, привезенные со всей России дети, читающие русскую классику вслух, сцена на воде и специальный сайт Этих дней: pushkindays.ru. Пока он не работает, но, говорят, это только пока. О том, что литературная программа существует на этом празднике театра и музыки, ни слова.

Источник: zen.yandex.ru

Подразумевается, что она по умолчанию будет, или организаторы придумывают, как отделаться от назойливых литераторов? Будем верить в лучшее (и псковское!) на трех сценах в Пушкинских Горах. По крайней мере, веры у нас не отнять (в отличие от литературы).

Признаюсь, последние годы праздник в честь дня рождения Александра Сергеевича мне все больше напоминает какой-то междусобойчик непростых людей и распиливание бюджета. Думаю, умер у нас не только Пушкин, но и весь его праздник. Хотя с другой стороны, пока в Михайловское не привезли цирк вместо концертной программы, еще не все потеряно.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Через неделю ожидайте рецензию на премьеру Псковского театра драмы «Морфий». Конечно, кроме нее под прицелом окажутся и другие актуальные темы. Не пропустите!

Дина Дабришюте