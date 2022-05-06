Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
«Истфакт» Найти Вороний камень
подготовка к свадьбе
Празднование Дня Победы
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Больше, чем друг картинки с выставки собак
Денис Иванов о бюджете Пскова
«Моя История» за рамками стандартов
Господин Рейтингомер
школа без второго иняза
Дина Дабришюте Публикаций: 41
06.05.2022 12:500 Европа, котики и псковская литература 04.05.2022 21:061 Молитва от санкций 29.04.2022 15:201 Гордость, туалеты и предубеждения 27.04.2022 17:003 Сортируй и властвуй 25.04.2022 13:540 Темные времена Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 05.05.2022 16:310 Похороны погибшего во время спецоперации рядового прошли в Псковской области 05.05.2022 08:004 Бизнес начал избавляться от торговых центров 04.05.2022 09:330 Дачников предупредили о штрафах, которых они не ждали 03.05.2022 23:190 В Пскове перекрыли движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной 03.05.2022 12:036 В псковской больнице провели проверку после жалобы на неоказание помощи ребенку
Блоги / Дина Дабришюте

Европа, котики и псковская литература

06.05.2022 12:50|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды недели и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Сто шагов назад: как Европа стала дальше от Псковской области?
  • Котики и знаки: геральдика на дорогах региона.
  • За что будет краснеть Пушкин в свой день рождения?

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: risovach.ru

Европа далека теперь от Псковской области как никогда. Эстонское консульство закрылось и в Петербурге, и в Пскове. Достаем лапти?

Подходить к этому факту с дипломатической или политической точки зрения я не буду, не на того училась. А вот по-человечески (по-псковски!) пройти мимо новой реальности не могу (и не только моя прибалтийская фамилия тому виной). Пока на мировой арене разворачивается противостояние России и коллективного Запада, рядовой житель приграничья с ЕС понимает, что в ближайшее время ни в аквапарк, ни в музей, ни в средневековый замок за кордон он не попадет. Тысячи псковичей в былые времена каждые выходные ездили в Эстонию, Латвию и дальше на машинах и автобусах. Ехали просто так, чуть ли не за колбасой! Сейчас понимаю, что говорю, как моя бабушка в 90-е, которая после развала СССР ни разу не выехала из России, так как загранпаспорт и визу было недосуг оформлять. Но, видимо, таков виток истории.

Только теперь не занятость, а политика препятствуют социокультурному просвещению граждан РФ. Спорт, театр, опера, концерты, кино, архитектура, картинные галереи Европы – все это увидеть можно, но только по телевизору. Хоть времени с 24 февраля прошло мало, но очевидно, что тянуться оно будет для нас мучительно долго, и ощущение изоляции от мира присутствовать тоже будет. Конечно, при должном желании и наличии определенной суммы денег выехать можно уже сейчас, и не только в Турцию, мир не закрыт, но я говорю не о возможности вообще, а о доступности этой опции для большинства, о том, как было раньше. Псковская область для ряда жителей страны была весьма привлекательным местом для переезда, многие с Севера направлялись именно сюда, чтобы спокойно и бюджетно путешествовать по Европе. Теперь этот шарм утерян, кто к нам поедет жить? Скорее, наоборот, предпочтут уехать.

Жаль не только туристическую составляющую, но и дипломатические связи, реализацию программ приграничного сотрудничества. Сколько было обмена опытом! Сколько ездило делегаций! Быстро и легко можно было отправиться куда угодно. Конечно, никто не пострадает от того, что пропустит какое-то событие за границей, проведет выходные на даче под Новоржевом, а не в Тарту или Риге, но досадно иметь возможности и вдруг оказаться от них отрезанными.

Спокойнее всех сейчас те, у кого загранпаспорта и в помине не было. Хорошо им, пусть только не закидывают тапками тех, кто тоскует по путешествиям в Европу. Возможно заместить товары и услуги, но нельзя заменить иностранную культуру, Верди Чайковским не перебьешь. Впрочем, в обратную сторону это тоже не работает.

Источник: Яндекс

Согласитесь, приятно, если мелочи в городской панораме радуют глаз. Когда едешь за рулем, гуляешь, а взгляд цепляется за хорошее дизайнерское решение! Такого у нас немного, бесспорно прекрасного и того меньше, но скоро все любители больших котиков вообще и псковского барса в частности смогут видеть это создание в областной столице чаще - новые дорожные знаки с гербами Пскова и России установят в городе.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

Один такой уже давно красуется на перекрестке улиц Максима Горького и Розы Люксембург. Во-первых, это красиво. Во-вторых, как мне кажется, решает множество задач, убивая несколько зайцев одновременно. Турист, путешествуя по городу как на колесах, так и пешком, точно запомнит даже за один день, как выглядит псковский герб. Почему раньше не додумались так грамотно и ненавязчиво внедрить государственную и областную символику в облик Пскова? Для приграничного региона (и тех, кто любит потрясать кулаком соседу) – это решение оправданное и явно более бюджетное, чем очередной колоссальный монумент древнерусским героям. Чтобы свои знали и чужие боялись, не обязательно, как мне думается, заявлять о силе и мощи в лоб, иногда достаточно просто лишний раз обозначить территорию. Декор на дорожных знаках отлично справится с этой задачей.

Я вижу в металлических гербах на столбах решение еще одного бурно обсуждаемого сейчас вопроса, касающегося патриотического воспитания детей и молодежи. Можно заявить о том, что сосед плохой, а ты обязан Родину любить, а можно просто прийти и повесить на дорожный знак Российский герб. В отличие от сезонных и выцветающих флагов, он будет всегда на месте, а не только по праздникам. Никто не станет в обществе выяснять, сколько раз в неделю стоит к нему обратиться. Это не гимн для школьников, тут и в голову такое не придет. При этом атрибутика государства будет работать.

Кстати, нигде в соцсетях я не нашла недовольных комментариев псковичей, заявляющих о госпропаганде или массовой прививке патриотизма через установку декора с гербом на столб. Да и новость эта, мягко говоря, не вызвала общественного резонанса. Думаю, большинство псковичей ее попросту не заметили в череде первых майских выходных. Единственный негативный комментарий, который я увидела на просторах сети под этой новостью, касался состояния местных дорог. Дескать, зачем нам покупать какой-то декор, пустите лучше эти деньги на ремонт. Сложно спорить с этим здравым замечанием, так как Псков сейчас во многих местах стоит без асфальта: улицы либо раскопаны, либо их покрытие просто сошло со снегом. Точечно ремонт дорог проводится, о чем красноречиво свидетельствуют пробки в городе. Но ни один этот факт не отменяет эстетической пользы от геральдического декора на столбах с дорожными знаками. Глядишь, и водители почаще на них смотреть начнут.

Источник: labprir.com

Каждый год часть населения Псковской области, думающая о прекрасном, в преддверии 6 июня задается только одним вопросом: будет ли в этом году хуже, чем в прошлом? Речь идет, конечно, о Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, некогда бывших Всероссийским Пушкинским праздником поэзии. Организаторы то ли от стыда, то ли по недоразумению даже не приписывают цифру в афише этого ежегодного мероприятия с новым названием. Что ж, счастливые не наблюдают ни лет, ни часов! Мы же наблюдаем, как литература уходит из культурной повестки Псковской области.

Я уже говорила не раз о том, что с каждым годом ждать анонсов некогда литературного праздника все страшнее и страшнее. Все течет, все меняется, скажете вы, вот и формат перед нами разный, не стихами едиными жива местная интеллигенция. Отчасти соглашусь, но тут же и поспорю. Можно по-разному относиться к представителям регионального отделения Союза писателей России, но настолько убирать их из литературного праздника, как происходит последние годы, не логично, мы Пушкина вспоминаем или кого? Литератор он или кто?

Один мой коллега, некогда работавший в администрации области, не раз мне рассказывал полуанекдотическую историю, как когда-то псковские поэты и писатели обиделись на региональную власть, что лишила их положенной на Пушкинский праздник бесплатной водки. Тогда работникам пера и бумаги казалось, что их несправедливо обидели. Некоторые из тех, кто дожил до сегодняшнего времени, думаю, согласятся со мной, что теперь их действительно недолюбливают. Развитие местного литературного процесса давным-давно не финансируется, профессия поэта и писателя почти никому из авторов не приносит денег. Так везде, не только в Псковской области. Но почему-то у нас местным сочинителям еще и практически слова не дают на больших мероприятиях.

Что же намерены сделать организаторы Этих дней в 2022-ом в Пушкинских Горах? Полноценной афиши, конечно, еще нет. Но центральные события уже заявлены. Креативный продюсер мероприятия Мария Литвинова (приглашенная, конечно же, из Москвы) анонсировала, что в этот раз к Пушкину твердо намерены вернуться. Сделано это будет, большей частью, посредством театра, в том числе уличного, который, по словам москвички, нынче моден и могуч. Вновь будет опера, привезенные со всей России дети, читающие русскую классику вслух, сцена на воде и специальный сайт Этих дней: pushkindays.ru. Пока он не работает, но, говорят, это только пока. О том, что литературная программа существует на этом празднике театра и музыки, ни слова.

Источник: zen.yandex.ru

Подразумевается, что она по умолчанию будет, или организаторы придумывают, как отделаться от назойливых литераторов? Будем верить в лучшее (и псковское!) на трех сценах в Пушкинских Горах. По крайней мере, веры у нас не отнять (в отличие от литературы).

Признаюсь, последние годы праздник в честь дня рождения Александра Сергеевича мне все больше напоминает какой-то междусобойчик непростых людей и распиливание бюджета. Думаю, умер у нас не только Пушкин, но и весь его праздник. Хотя с другой стороны, пока в Михайловское не привезли цирк вместо концертной программы, еще не все потеряно.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Через неделю ожидайте рецензию на премьеру Псковского театра драмы «Морфий». Конечно, кроме нее под прицелом окажутся и другие актуальные темы. Не пропустите!

Дина Дабришюте

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Средняя зарплата жителей Псковской области - 34 тысячи рублей. А сколько денег нужно вам, чтобы чувствовать себя счастливыми?
В опросе приняло участие 292 человека
06.05.2022, 13:100 Один из аттракционов планируют обновить в Пскове в этом году 06.05.2022, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о спектакле «Морфий» 06.05.2022, 12:560 В Пскове изменят внешний вид фонтана в Летнем саду 06.05.2022, 12:500 Европа, котики и псковская литература
06.05.2022, 12:450 Борис Елкин: Сейчас лучшее время для ремонта улицы Труда в Пскове 06.05.2022, 12:370 «Хайпожоры»: «Фильтруй хрюканину, штрибан!». ВИДЕО 06.05.2022, 12:350 Средняя зарплата в Псковской области увеличилась на 11% 06.05.2022, 12:230 Фейерверк на День Победы в Пскове будет масштабнее новогоднего — Борис Елкин
06.05.2022, 12:210 Мелодии Победы прозвучат на Летней сцене на берегу Псковы 06.05.2022, 12:110 Пешеходная зона в центре Пскова временно стала проездом для автомобилей 06.05.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 06.05.2022, 12:020 Часовня в память жертв COVID-19 появится в Пушкиногорском районе
06.05.2022, 11:560 Пскович отделался штрафом в 15 тысяч рублей за дискредитацию ВС России 06.05.2022, 11:460 Страховыми ипотечными продуктами Сбера в первом квартале 2022 года воспользовались 28 тысяч клиентов 06.05.2022, 11:390 Пенсионерка с лыжными палками пропала в Себеже 06.05.2022, 11:320 В Псковской области установили выплату в размере 1 млн рублей семьям военных, погибших в ходе СВО
06.05.2022, 11:200 Солистка Мариинского театра примет участие в концерте «Музыка. Война и мир» в Пскове 06.05.2022, 11:121 Перелет в экономическом классе для псковичей подорожал почти на 62% 06.05.2022, 11:030 Двух поджигателей травы выявили с помощью «Лесохранителя» в Великолукском районе. ВИДЕО 06.05.2022, 11:010 «Подстрочник»: Премьера спектакля «Морфий» на сцене Псковского драмтеатра
06.05.2022, 10:580 Территорию у памятника воинам-пограничникам благоустроили в Стругокрасненском районе 06.05.2022, 10:551 Движение автомобилей временно перекроют на участке улицы Шестака в Пскове 06.05.2022, 10:445 Соль и сахар подорожали почти на 50% в Псковской области 06.05.2022, 10:300 Подборку российских фильмов на майские выходные подготовили для псковичей
06.05.2022, 10:270 «Хайпожоры»: «Фильтруй хрюканину, штрибан!» 06.05.2022, 10:240 Индекс промышленного производства сократился в Псковской области 06.05.2022, 10:140 Навигатор по мерам поддержки граждан и бизнеса заработал в России 06.05.2022, 10:020 Портрет нового командира 76-й дивизии ВДВ появился на здании Музея военной формы РВИО в Москве
06.05.2022, 09:475 Псковские власти считают преждевременным снимать флаги в сквере Породненных городов 06.05.2022, 09:350 В великолукском лесу обнаружили ручную гранату 06.05.2022, 09:240 Неофициальные продажи нового iPhone начались в России 06.05.2022, 09:120 Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
06.05.2022, 08:561 День напитков отмечают 6 мая 06.05.2022, 08:381 Ученые предсказали новые волны пандемии из-за штаммов «омикрона» 06.05.2022, 08:190 Студентам рассказали про Псков в годы немецко-фашистской оккупации 06.05.2022, 08:001 Депутат Госдумы анонсировала автоматическую индексацию пенсий
06.05.2022, 07:400 Российские страховщики запустят урезанные полисы по низким ценам 06.05.2022, 07:200 Правозащитники проверили соблюдение прав осужденных в себежской колонии 06.05.2022, 07:000 Вина из Индии и Бразилии предложили поставлять в РФ 05.05.2022, 22:451 Пешеходная дорожка на улице Холмской появилась в Великих Луках
05.05.2022, 22:080 Пять человек пострадали при столкновении автомобилей в Любятово 05.05.2022, 21:530 Диппредставительства Эстонии в Петербурге и Пскове прекратили работу 05.05.2022, 21:420 Второй международный патриотический поход стартовал в Псковской области 05.05.2022, 21:270 Праздничный концерт для ветеранов провели в Псковской школе-интернате
05.05.2022, 21:050 Публичные слушания по проекту благоустройства сквера Клавдии Назаровой состоялись в Острове 05.05.2022, 20:500 Капитальный ремонт начался в Родинской школе в Псковском районе 05.05.2022, 20:322 Более 17 тысяч туристов приняли в «Михайловском» за четыре праздничных дня 05.05.2022, 20:100 Природные пожары зафиксировали в 77 регионах России
05.05.2022, 20:000 В Великих Луках хозяйственную постройку тушили шесть человек 05.05.2022, 19:530 Подготовку к масштабному празднованию Дня Победы обсудили в Пскове 05.05.2022, 19:372 Глава Великих Лук научил юнармейцев сажать деревья 05.05.2022, 19:162 Псковичу назначили обязательные работы за секс с несовершеннолетней
05.05.2022, 19:112 Памятник в честь подвига бойцов НКВД устанавливают в Пскове 05.05.2022, 18:500 Кубок дружбы по футболу разыграют в день открытия ФОКОТа в городе Дно 05.05.2022, 18:353 Злоупотребившего полномочиями начальника великолукского УЖКХ освободили от штрафа 05.05.2022, 18:210 Более 30 миллионов рублей собрали на помощь детям в Псковской области
05.05.2022, 18:140 Псковича привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил 05.05.2022, 18:120 Неделя приемов граждан старшего поколения пройдет в Псковской области 05.05.2022, 18:000 В Бежаницах и Палкино ограничат движение транспорта 9 мая 05.05.2022, 17:562 На жилье детям-сиротам в Псковской области дополнительно выделили более 7 млн рублей
05.05.2022, 17:490 Новое здание для размещения городского ЗАГСа выбрали в Острове 05.05.2022, 17:410 Жители СЗФО заключили почти 72 тысячи договоров по программе «Сбереги финансы» 05.05.2022, 17:340 В преддверии Дня Победы в псковском лицее поздравили ветеранов 05.05.2022, 17:320 Почти 45 млн пассажиров перевезли по Октябрьской железной дороге в этом году
05.05.2022, 17:270 «Шиповку юных» провели в Псковской области 05.05.2022, 17:211 Рейтингомер: Точка Цецерского, запятая Милонаец и вопросительный знак Юрченко 05.05.2022, 17:201 К посевному периоду гдовские пенсионеры получили элитный картофель 05.05.2022, 17:100 Житель Острова совершил семь краж за год и попал на скамью подсудимых
05.05.2022, 17:040 Лукашенко назвал российскую спецоперацию на Украине затянувшейся 05.05.2022, 16:481 Мотосезон откроют в Пскове 7 мая 05.05.2022, 16:453 Проезд в псковских автобусах можно будет оплатить без кондуктора 05.05.2022, 16:410 Гостей Изборско-Мальской долины предупредили о гадюках
05.05.2022, 16:402 Операция «Адаптация» 05.05.2022, 16:310 Похороны погибшего во время спецоперации рядового прошли в Псковской области 05.05.2022, 16:260 РКО от Сбера подключили более 200 тысяч предпринимателей Северо-Запада 05.05.2022, 16:200 Более 70 муниципальных и госуслуг перевели в электронную форму в Псковской области за год
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru