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Блоги / Константин Калиниченко

Отрицание себя вчерашнего

11.05.2023 17:31|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, сознает, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, – все это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом «двоемыслие», необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаешь, что мошенничаешь с действительностью; еще один акт двоемыслия – и ты стер это в памяти; и так до бесконечности, причем ложь все время на шаг впереди истины».

Джордж Оруэлл «1984»

Должно быть забавно смотреть на происходящее со стороны. Я сейчас не о том, что происходит с современным миропорядком, тут как раз ничего забавного и интересного нет. Пройдет много времени, лет 20-30, как минимум, и серьезные ученые будут с колоссальным недоумением изучать нашу эпоху, удивляясь поведению самых обычных людей в повседневной жизни, их реакциям на обыденные и многократно повторяющиеся события и явления. Более всего, как мне кажется, будут поражаться избирательности зрения среднестатистического жителя России 2023 года. Проиллюстрирую этот парадокс избирательности на примере ряда событий этих дней.

На этой неделе проходит музыкальный конкурс «Евровидение». Олды и миллениалы, еще не встретившие Альцгеймера, должны помнить, что есть такое типа соревнование музыкальных коллективов, представляющих страны Европы. Конкурс стартовал два дня назад, там проходят полуфиналы и, как водится, в субботу случится кульминация.

Группа Lord of the Lost (Германия) на Евровидении-2023 (фото: escportal.ru)

В XX веке многие серьезные исполнители считали незашкварным участвовать в этом шоу. Так, среди победителей разных лет можно встретить звезд первой величины — Франс Галль, ABBA, культовый Тото Кутуньо во времена повальной моды на итальянцев. Россия в лихие 90-е активно вписалась в этот эстрадный движ, правда, сходу не разобралась, что «Евровидение» к тому времени уже стало конкурсом для молодых исполнителей. А мы же любим пустить пыль в глаза и с порога оглушить иностранцев всем самым лучшим, поэтому на «Евровидение», где вовсю плясали тинейджеры и тинейджерки, отправили сильно немолодую уже тогда Аллу Борисовну. Которая, разумеется, зажгла в формате лихой и пьяной деревенской дискотеки. Россияне были убеждены, что это заявка на успех, европейцы захода «примадонны» не оценили. Где-то в этот момент появилось знаменитое презрительное сравнение «Евровидения» с шоу для «шведских домохозяек». Сомневаюсь, что россияне и тогда, и сейчас представляют, чем живут шведские домохозяйки, потому что для этого надо хотя бы прочитать Стига Ларссона или Дэвида Лагеркранца. Российские домохозяйки сильно бы удивились и, думаю, расстроились, насколько скучна и бессодержательна их жизнь на фоне шведских коллег. Но вернемся к теме.

Так вот, к «Евровидению» в России было крайне неоднозначное отношение. Широкие народные массы, в большинстве своем, на публике демонстрировали скепсис и презрение. Дескать, что за малолетнее фуфло там мечется по сцене, распевают голимую попсу, то ли дело заслушать живых Led Zeppelin, Pink Floyd, «роллингов», а то и что-нибудь пожестче. Вот можно было бы посмотреть на шведских домохозяек под милитари-рок шведов из Sabaton, говорил мне старый приятель году так в 2010-м. А хоть бы и под симфоник-метал Nightwish с могучим сопрано Тарьи Турунен или, на худой конец, гитару Роберта Вестерхольта из Within Temptation. Но ведь такие титаны рока не снисходят до смехотворного псевдобаттла подрастающей музыкальной еврошколоты.

Отчасти так, «Евровидение» — конкурс для начинающих исполнителей, пробивающихся тернистым и крайне неочевидным путем современной евро-попсы. Справедливости ради и в защиту шведских домохозяек следует сказать, что в 2006 году на сцену вышли брутальные финские хард-рокеры Lordy, порядком шокировали скопившихся попсовиков-затейников и взяли первое место. Правда, это скорее исключение. Убоявшись лихих кровожадных скандинавов, «Евровидение» с каждым годом все больше политизировалось, там начали побеждать какие-то невнятные персонажи лишь на том основании, что они тяжело больны или у них есть правильное гражданство.

Но, так или иначе, в России был грандиозный интерес к «Евровидению». Страна до кровавых соплей спорила в соцсетях, кто должен представлять Россию, и какого дьявола Австрию представляет бородатая женщина Кончита Вюрст? Когда наши не побеждали, над всей Русью стоял гневный вой: тут нас засудили, партнеры по СНГ не так проголосовали. Требовали на очередной конкурс послать боксера Николая Валуева, чтобы он там если не спел, то хотя бы от души помахал кулаками и настучал по головам продажным евробюрократам. А уж когда, наконец-то, после многолетних мучений победил, если не ошибаюсь, Дима Билан в компании с фигуристом Плющенко, в стране радость была такая, будто Россия стала чемпионом мира по футболу. И шведские домохозяйки сразу оказались правильной половой и политической ориентации, и англосаксам утерли нос — жизнь в том году у многих откровенно удалась. Больше побед не было, но интерес к конкурсу не ослабевал до последних лет.

И вот — как отрезало. Сегодня никто и не знает, что «Евровидение» уже стартовало. А проходит в Ливерпуле, на родине The Beatles и, прости-господи, Atomic Kitten, потому что победитель прошлого года — Украина, а на Украине, сами понимаете, сейчас немного не до «Евровидения». Кто-то там соревнуется, и кто-то в субботу ночью победит. Но в России до этого никому нет дела. А те, кто, по каким-то причинам, в курсе дела, говорят: ну и хорошо, что теперь это без России проходит, нечего нам там делать, англосаксонский мир, чуждые ценности, вот это вот всё. А у нас совсем другие скрепы…

Вот такой парадокс. Ведь это говорят ровно те же люди, которые еще 3-4 года назад с пеной у рта спорили о том, у кого из наших больше шансов на победу — опытного Сергея Лазарева или молодых и дерзких Little Big.

Я, честно говоря, не понимаю, как вообще может произойти такая метаморфоза в отдельно взятой голове. Без внешнего вмешательства, стирания памяти и дула пистолета у виска люди просто сами взяли и отменили то, что было важное в их жизни. Раньше им было важно, как там Россия на «Евровидении»? Сегодня они легко и непринужденно убедили себя, что это полная ерунда, притом еще и вредная для русского человека. Феноменальное двоемыслие, дающее оруэлловскому миру сто очков вперед.

Другой эпизод. В конце недели в Латвии и Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. Наш, пожалуй, главный национальный вид спорта, в котором Россия добилась серьезных успехов. В отличие от российских футболистов-неудачников, выглядящих в спортивном плане, как последние обсосы, наши хоккеисты всегда были на хорошем счету, в том числе в НХЛ — главной хоккейной лиге мира. Ну а Александр Овечкин — это, без сомнения, хоккейный аналог Лионеля Месси. Если отсутствие сборной России на футбольном мундиале следует считать несомненным благом, потому что избавляет страну от почти гарантированного очередного позора, то на каждом хоккейном мировом чемпионате российская сборная в числе главных фаворитов. Как всегда, страна болела бы, переживала за наших, спорили бы о судействе, с кем лучше играть в полуфинале — чехами или канадцами…

Ничего этого нет. Потому что Россию, как вы понимаете, не допустили до чемпионата мира этого года, равно как и много куда не допустили. Я покопался на спортивных порталах, думал, там идет активная дискуссия, хотя бы тонны хейта в адрес западных чиновников, пролоббировавших бан для российских спортсменов и не сумевших в очередной раз отделить спорт от политики. Черта с два. Кажется, всем по барабану. Никаких особо интересных словесных баталий. Спортивные чиновники пожимают плечами, но с них взятки давно гладки. Удивительно, что люди молчат — смиренно качают головами, мол, чему удивляться, «этого следовало ожидать». Старательно делают вид, что ничего страшного не произошло и произносят банальное: «Если нас не слушают, нечего нам там делать». Успокаивают себя, что без России Чемпионат мира по хоккею — это какая-то хрень, не настоящий чемпионат. Ну и главное — одни спокойно и убедительно, другие пафосно и эмоционально убеждают себя и окружающих, что все это сущие пустяки, никому не интересен этот ваш Чемпионат мира по хоккею, у нас же есть свой хоккей со своим блэк-джеком, вот его нужно смотреть по телеку, а не канадцев со шведами. А если ты им говоришь: да как же так, ведь хоккей — наш национальный вид спорта! Бесчисленные победы, суперсерия СССР — Канада 1972 года, «Легенда №17», из совсем недавнего — «Спокойно, Маша, я — Бобровский»… Но люди на тебя смотрят, как будто не понимают, чего ты от них добиваешься? Как будто они из параллельной вселенной, где никогда и не было советского и российского хоккея. А ты вроде как ерунду сморозил, потому что для среднестатистического россиянина 2023 года Чемпионат мира по хоккею с шайбой столь же далек и безразличен, как очередной Супербоул, в котором встречаются «Канзас» и «Филадельфия».

Источник базового изображения: iloveimg.com

Эти люди, отрицающие «Евровидение», хоккейный чемпионат и многое другое, мне сильно напоминают ходоков из «Размышлений у парадного подъезда» Некрасова. Вот также «пошли они солнцем палимы, повторяя: "Суди его бог", разводя безнадежно руками…». Народ наш очень легко и как-то органично смирился с тем, что нас, откровенно говоря, в последнее время очень часто имеют по полной. Вот эти западные воротилы, решающие, куда можно русскому в «самодельные лапти обутому», а куда нельзя — рылом не вышел. Имеют, найдите в себе смелость это признать.

А мы сидим и гордо утираемся. Делаем вид, что нам от этого ничуть не хуже, а даже лучше. Для чего готовы стереть из памяти то, что еще вчера было для нас важным и значимым — лишь бы не признаваться, что у нас проблемы. Все-таки в умении филигранно отрицать собственное прошлое мы достигли высшего спортивного мастерства…

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер #Евровидение
Источник: Псковская Лента Новостей
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