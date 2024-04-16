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Самоцензура в соцсетях: зачем нам законы, мы и сами справляемся

Развитие интернета, пророчащее нам большую свободу, привело нас к тому, что пора бы уже обозначить как «эра несвободы». Теперь за свою изложенную мысль или за репост чужой можно получить не только бан, но и штраф, и вполне себе реальный тюремный срок. Понятно, что принимающиеся в последние годы в России законы значительно усилили интернет-цензуру, но и самоцензура пользователей, кажется, достигла своего пика.

Еще буквально 10 лет назад интернет был местом неограниченной свободы для всех. Одни в социальных сетях писали свои пламенные агитационные речи, другие постили фотографии любимых котов, а третьи делились фотографиями из отпусков. Все делали, что хотели. Никто даже и не задумывался, что может существовать какой-то запретный контент или, что он должен подвергаться какой-то самоцензуре.

Сначала волна цензурирования собственного контента коснулась политиков, чиновников, общественных деятелей и артистов. Уже пару лет мы наблюдаем, как те, кто позволяют себе «лишнего» на личных страницах, лишаются постов, доходов, внимания аудитории. Взять хотя бы депутатов, которые пострадали от постинга фото из отпусков в Дубае или Мексике. После публичного порицания, снятия с должностей стало окончательно понятно, что правила игры изменились: состоятельность, а уж тем более роскошь нынче не в почете. Нельзя народу, который тянет лямку от зарплаты до зарплаты, демонстрировать свою благостную жизнь. В какой-то момент показалось, что волна затихла, виновные «получили заслуженное наказание» в виде громогласного «фи» от подписчиков, избирателей и начальства.

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Но по факту это было только начало. В конце 2023 года в стране не обсуждали ничего (хотя стоило бы), кроме скандальной «голой вечеринки». Тут уже оказалось, что и радость свою выражать и досуг демонстрировать в соцсетях нужно каким-то определённым образом, а лучше и вовсе этого не делать. И расплатой за неповиновение будет не просто общественное порицание (в котором участники процесса искупались по уши), а настоящая «отмена» (прямо как на Западе), которая может коснуться всего, что достигалось десятилетиями, - карьеры, концертов, телеэфиров, любви поклонников. Что будь ты даже настоящим королем российской эстрады, тебя все равно вырежут из уже отснятых «огоньков» и даже из кино.

Тенденция, конечно, коснулась и Псковскую область. У нас до всех известных событий политики (или их пресс-службы), кажется, только научились вести социальные сети - превратились из роботов в галстуках в реальных людей. Тех, к кому может обратиться избиратель, тех, у кого тоже есть семья, собака и грядка с картошкой на даче. Многие стали теми лидерами общественного мнения, вдохновившись путешествиями которых ехали в неизведанные глубинки Псковщины или отправлялись покорять Эльбрус. В один миг мы перестали видеть в своих лентах кулинарные шедевры, разложенные по красивым дорогим тарелкам, фотографии дачного домика (вдруг великоват) и любые фотоотчеты с отдыха (какого такого отдыха?).

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Со временем новую схему постинга переняли и обычные пользователи. Сначала все вдоволь насмотрелись на то, что бывает с учительницами, которые летом не только позволяют себе посещать пляж и загорать, но и делают это (вы не поверите) в купальниках. Потом оказалось, что нужно быть осторожным и со своим желанием запостить радугу, что за фотографии из путешествия заграницу (на которое с новыми курсами валют ты копил пять лет) тебя могут подвергнуть настоящей травле, а за слишком активную демонстрацию материальных благ и доносик куда надо написать.

Я уже и не говорю про какое-либо выражение политических взглядов. Ну, то есть, если твои взгляды полностью в русле официального курса, конечно, дерзай. А вот если нет, замолчи навсегда. При этом тебе не нужно быть какого-либо рода радикалом, достаточно просто быть слегка несогласным. Понятно, что происходило это все постепенно, но про точку, в которой мы находимся на сегодняшний день, я в силу возраста, например, слышала только в байках бабушки про жизнь во времена советской цензуры.

Похожим образом обстоят дела и с высказываниями политиков. Здесь эпоху интернет свободы можно разделить на три условных этапа. Первый – было время, когда действующие депутаты, и даже от партии власти, могли без каких-либо последствий критиковать непопулярные решения правительства или президента, обсуждать корректировку законодательства с подписчиками и избирателями. Следующий этап – запрет критики. И последний - тот, на котором мы находимся сейчас, можно назвать «запрет на самостоятельный постинг». Любая тема, которую хочет поднять политик должна быть согласована с вышестоящими инстанциями. Хочешь обсудить необходимость строительства ФАПов? Придется узнать, можно ли.

На сегодня, мы, вероятно, вынуждены признать, что та свобода высказываний и плюрализм мнений, за которые мы и полюбили соцсети, - безвременно погибли. Одну из важных ролей, помимо причин, которые мы обсудили выше, сыграл запрет Facebook* в России. Там было сформировано большое сообщество и политиков, и активных граждан. Некоторые потом пытались перенести обсуждения «Вконтакте», однако там работает весьма серьезная система контроля и надзора, а значит, любые «непопулярные» мнения высказывать опасно. Так вся открытая общественно-политическая дискуссия на просторах российского интернета - канула в лету.

Вместо того, чтобы определять будущее свободных споров в интернете и их развития, мы вынуждены столкнуться с новой реальностью, в которой стоит хорошенько подумать перед постингом любой! фотографии. Теперь заходя в соцсеть, нам приходится уворачиваться и от модераторов, и от экстрактивных групп пользователей. При этом, мы должны не забывать о соблюдении всех старых и новых законов, о правилах поведения и списках разрешенных слов в конкретной соцсети. Но это, в большинстве случаев, уже происходит автоматически. Ведь самоцензура становится новым главным правилом игры. Знаете, иногда, кажется, что и регулирующие законы не столь важны, когда внутри пользователей уже есть страх «выдать что-то лишнее».

Ксения Журавкова



* Деятельность Meta Platforms (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.