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Блоги / Юлия Магера

Шашечки или ехать?

19.02.2024 16:56|ПсковКомментариев: 0

Тревожные новости приходят с нивы борьбы против высоких цен. Ее итог может оказаться прямо противоположным задуманному результату. То есть вместо понижения есть риск увидеть на ценниках верхнюю границу допустимого, да еще и официально утвержденную в государственной инстанции. Речь идет о тарифах такси. Антимонопольная служба заинтересовалась ценообразованием в плохую погоду. Пострадать от такого внимания могут, в первую очередь, пассажиры, считает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Свою позицию она объясняет в авторской колонке.

 

Федеральная антимонопольная служба взялась за цены на услуги такси. Официально это называется «анализом ценообразования на поездки на такси с учетом действующего законодательства с целью выработки оптимального решения по данному вопросу». Сообщение с такой формулировкой ведомство распространило через СМИ на минувших выходных. Фактически, речь идет о проверке тарифов «Яндекс.Такси». Регулятор ссылается на данные 2021 года, согласно которым сервис занимает доминирующее положение в большинстве российских регионов. И пользуется им, меняя цены по своему усмотрению. Например, повышая их в плохую погоду.

«Случаи злоупотребления доминирующим положением, - отмечают в ФАС, - являются поводом для проведения анализа экономической обоснованности повышения и принятия мер антимонопольного реагирования». И тут же оговариваются, напоминая о запрете на проверки бизнеса, который правительство ввело еще два года назад. Вот поэтому «анализ» и «учет действующего законодательства». Звучит, как поиск способа выкрутить руки, когда такое выкручивание прямо запрещено.

У меня относительно всего этого есть вопросы. Очень-очень много вопросов.

Начнем с риторических. А где вы были, господа управленцы, когда «Яндекс» выжигал под себя региональные рынки? С приходом технологического гиганта местные таксопарки почти исчезли, как явление. Держатся разве что на привычках давних клиентов и на корпоративном обслуживании. Да и межрегиональные франшизы чувствуют себя не слишком бодро. Как так вышло? Очень даже просто.

Вспомним, как «Яндекс» заходил в Псков несколько лет назад. Поездка стоила в районе 60 рублей. Сказка! Так еще и удобство вызова. Не надо ждать обратного звонка от оператора и запоминать параметры машины, караулить ее на морозе или под дождем – нажал пару кнопок в приложении и сиди в тепле. Высматривай на карте, где твой мотор. Пассажиры с удовольствием пересели.

Не внакладе оказались и водители. Покупая долю рынка, новый для региона игрок доплачивал партнерам до экономически обоснованного тарифа и еще капельку сверху. Чего бы не начать сотрудничество с таким прекрасным сервисом?

В быль, а потом и в боль это все превратилось, как только была не просто захвачена доля рынка, а почти весь он целиком. Оказалось, что и водителям податься особенно некуда, и у пассажиров альтернатива невелика. Тарифы стали обыкновенными, поездка на такси стоит столько, сколько и должна стоить. Распробованное пассажирами удобство вызова сохраняет клиентскую базу, а водителям уже деться некуда, работают там, где есть заказы – в «Яндексе» они точно есть.

И это не что-то новое, мировой опыт и ситуация в первых «взломанных» регионах должна была бы насторожить контролирующие органы. Но нет. Сначала великану дали отъестся, а теперь – ой! Доминирующее положение! Почему АНТИмонопольная служба никак не воспрепятствовала появлению еще одного монополиста? Чтобы потом героически с ним бороться?

При текущем статус-кво такая борьба не просто бессмысленна – она вредна. Всё, положение зафиксировано. Все пообвыклись и сжились.

Представим на секунду, что прямо завтра агрегаторам такси будет запрещен гибкий подход к ценообразованию. В какой-нибудь госконторе нужно будет утверждать тарифы на ближайший год и не сдвигаться ни на копейку. Что тогда будет? Таксы поставят по верхней границе экономической обоснованности и платежеспособности населения. Поездка, например, по Пскову, от «Акваполиса» до площади Ленина, всегда будет стоить условные 250 рублей. Тогда как сейчас можно уехать и за 110 рублей (хорошая погода, рабочие часы, низкий спрос), а можно и за 370 рублей (ливень, шесть вечера). Каждый выбирает по остроте своей нужды и наполненности кошелька. А больше такого выбора не будет. Никаких поездок за «сотку». Коммерсант всегда найдет, как покрыть расходы да еще и в плюсе остаться. Проиграет только пассажир.

Вопрос: «Шашечки или ехать?» - как нельзя более актуален в этой истории.

Вообще, очень странно, когда государство вмешивается в чисто рыночную историю. У нас же рыночная экономика? Мы же ее 35 лет строим на обломках прошлой стройки? Надо определиться: или у нас все государственное – и тарифы, и таксопарки – или пусть рынок работает по рыночным законам. Удивляют эти регулярные попытки скрестить ежа с ужом, и чтобы на выходе непременно получилась съедобная рыбина.

Остальные агрегаторы в сообщении ФАС не упоминаются. Хотя еще в конце 2022 года (то есть после признания положения «Яндекса» доминирующим) та же самая антимонопольная служба по тому же самому поводу не усмотрела нарушений. «Такая система обеспечивает баланс интересов водителей и пассажиров и доступность данного вида транспорта», - так было сказано.

Как не упоминается и тот факт, что динамическое ценообразование, в принципе, свойственно системе перевозок. Псковичи, ездившие «Ласточкой» в Питер или летавшие самолетом до Москвы, отлично представляют, о чем я говорю. Билет всегда стоит по-разному. И как быть с этим фактом? То есть браться надо не за одно такси. Или не браться вовсе.

Все происходящее, в целом, дурно пахнет. Удивительным образом «анализ» совпал с разделением активов «Яндекса» на внутрироссийские под контролем окологосударственного бизнеса и международные. Со стороны может показаться, что некие финансово-промышленные круги используют важное государственное ведомство для решения своих бизнес-интересов.

Впрочем, скорее всего, я заблуждаюсь. И речь, действительно, идет про заботу о пассажирах. В таком случае я бы рекомендовала вспомнить золотое правило: работает – не трожь.

Юлия Магера

Теги: #тарифы #дороги #такси #Антимонопольная служба #авто
Источник: Псковская Лента Новостей
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