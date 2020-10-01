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«Пред Родиной вечно в долгу…»

01.10.2020 16:22|ПсковКомментариев: 0

Пренебрежение к правам собственника стало еще одной «духовной скрепой» современной России

Если верны слова классика о том, что «для веселья наша жизнь мало приспособлена», то Государственная дума избрала единственно правильный путь, планомерно и целенаправленно выкорчевывая пороки, которые мешают нам в достижении великой цели. А именно - построения общества развитого капитализма на 1/6 части суши планеты Земля. Чтобы победить разруху и бедность, дать работу и достойный заработок 33 млн сограждан, которые сегодня балансируют на грани нищеты, и войти, наконец, в пятерку стран мира с самой развитой экономикой, по мнению депутатского корпуса нам не хватает всего ничего – слегка подрихтовать законы, и мы в дамках

С какими только «свинцовыми мерзостями жизни» не боролись российские парламентарии, чтобы приблизить царство лучезарной зари? С пьянством, наркоманией, токсикоманией, табакокурением... Преследуя благие намерения, слуги народа пытались регламентировать употребление чеснока в общественных местах, ввести ответственность за умышленное истребление грибов, запретить дамам, участвующим в митингах, выходить замуж, не говоря уже о предложении лидера ЛДПР г-на Жириновского отстреливать птиц, улетающих на юг…

Война хижинам!

Будем откровенны: некоторые из приведенные выше примеров в российской провинции (Псков в этом смысле не исключение) не вызывают ничего кроме смеха. Однако один из последних законопроектов, согласно которому местные власти смогут принимать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, привлек самое пристальное внимание наших диванных аналитиков. И более того – вызвал серьезные опасения за сохранность собственных кошельков. Речь идет о возможности по щучьему велению и олигархическому хотению беззастенчиво уничтожать приватизированное жилье россиян – читай, частную собственность. И хорошо бы если речь шла только об аварийном, под снос может пойти и вполне себе еще ничегошное - да простит мне редактор это просторечное выражение. Как сообщил на днях сведущий в таких делах «КоммерсантЪ», над документом о возможности реновации во всероссийском масштабе ударно, не покладая рук, потрудились сенаторы господа Журавлев, Мельниченко, Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. В предлагаемом для рассмотрения документе красной нитью проходит мысль о том, что комплексное развитие территорий всенепременно должно быть связано с возможностью принудительного (!) изъятия (!!) недвижимости у россиян «от Москвы до самых до окраин».

Фактически авторы законопроекта предлагают местным властям сносить и реконструировать любые многоквартирные дома в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».

Имея в голове опыт выкуривания коренных москвичей с насиженных мест, в тексте законопроекта предлагается считать инициативу принятой, если ее одобрят две трети собственников или нанимателей квартир. Фишка нового законопроекта заключается в том, что само понятие «реновация» в нем не упоминается, а финансирование «обновления среды» предлагается вести за счет региональных бюджетов. Вот такая вырисовывается благообразная картина «труда и вдохновения» за счет личного (!) имущества россиян. Иными словами, древняя русская традиция «относительно честного отъема собственности» под предлогом построения светлого капиталистического будущего в рамках недавно начавшейся осенней сессии Госдумы может приобрести форму закона и хрен потом кто-нибудь на этот счет пикнет. Короче, война хижинам!

И далее - по Чехову

Когда автор этих строк поделился своими опасениями, касаемыми наплевательского отношения к чужой собственности с некоторыми депутатами городской Думы и областного парламента, то практически все народные избранники единодушно замахали на вашего диванного политика руками со словами «и батенька, куда замахнулся, такого у нас не может быть никогда…» и далее по Чехову. Правда, когда общая дискуссия закончилась, то один из парламентариев, отвел вашего покорного слугу в сторону и на правах строжайшей анонимности поделился сокровенным. Типа, лично он не исключает вероятности того, что некая строительная компания или корпорация федерального уровня может прийти в тот же Псков, присмотреть какую-нибудь улицу, микрорайон, охмурив далее власть, падкую до инвестиций любой ценой, и построить в облюбованном месте коттеджи в рублевском стиле, что согласно духу нового закона «будет способствовать созданию благоприятных условий проживаний граждан».

- А обывателей расселяемых «хрущевок», которые дальше «Первого канала» ничего не видят, отправят на выселки, что тоже не составит особого труда. При этом процедура сноса будет непременно соблюдена, - продолжал мой собеседник. - Толпе тех, кто убежден, что пенсии им выписывает не кто-нибудь, а лично гарант, покажут красивые картинки, расскажут, как преобразится этот уголок древнего города и…полный вперед! Восторженным старухам будет невдомек, что за их более-менее приличное жилье по обыкновению выплатят копейки, а обустраиваться им предложат «в той степи» без никакой бы то ни было инфраструктуры. При этом в облюбованном козырном месте взгромоздят коммерческое жилье для граждан с толстыми кошельками. Короче, голосуй, не задерживай!

Понять пессимизм одинокого оппозиционного депутата не мудрено. Кто еще 30 лет назад мог предположить, что в Пскове будет проблема припарковать во дворе машину. Так и сейчас: пока есть возможность подключаться к городскими коммуникациям никто из строительных магнатов лишней копейки не вложит в их развитие, но пройдет несколько лет и свободные площадки закончатся, возводить жилые кварталы в чистом поле себе дороже – это же столько денег потребуется! Куда легче развалить под благовидным предлогом ту же самую «янушку», а обитателей микрорайона распихать по клоповникам.

При этом сам факт расселения станет чем-то вроде побочных расходов, на которых можно будет сэкономить, и тут стесняться уже никто не будет.

Вывод из всего сказанного прост, как апельсин: об уважении и святости такого понятия, как частная собственность, в России в первой половине XXI-го века с благословения отечественного строительного лобби можно позабыть. Как государство благополучно «забывало», когда под предлогом классовой борьбы разворовывало имущество т.н. «кулаков», прочих «чуждых» элементов, не дав себе потом труда вернуть его, или хотя бы компенсировать потомкам украденное. В этой связи вспоминается, история нашей семьи (по материнской линии) которая была отправлена в ссылку куда-то в Среднюю Азию только за то, что на деньги, вырученные от продажи коровы, была куплена… веялка. Понятно, что после того, как старых и малых отправили в тьму-таракань, дедовская изба была разобрана, а остальное имущество растащила завистливая колхозная голытьба. В годы перестройки была, правда, в общественное сознание вброшена замануха, дескать, пишите граждане в соответствующие инстанции заявления, указывайте размер ущерба и вам воздастся. Но… ничего возвращено не было, а частная собственность, как дербанилась, там и продолжает дербаниться с утроенной энергией. В этой связи наши диванные эксперты нисколько не удивятся, если через пару лет на голосование в Госдуму на этот раз от автопромышленного лобби внесут закон, согласно которому любая «лохматка» старше десяти лет, может быть запрещена к эксплуатации. Взамен ей страна готова будет выплатить владельцу, ну… допустим, рублей десять. И плевать, что покупалось подержанное чудо европейского автопрома или неубиваемый «японец» за более серьезные бабки - сиди и не вякай. И так чего ни коснись! Нижняя палата российского парламента со скоростью неимоверной продолжает штамповать законы, целью которых является не облегчение жизни, а наоборот – усугубление налогового бремени, что ведет к дальнейшему обнищанию населения. Считайте сами: подоходный налог, налог на владение недвижимости, налог на продажу недвижимости, транспортный налог, НДС, обдираловка за свет, газ, ЖКХ, мусор, налог на воздух: либо маска - либо штраф! И это далеко не полный перечень «долгов» граждан перед Родиной. Ну и самый свежий законопроект – всероссийская реновация. «Приз» – в студию!

Юрий Моисеенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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