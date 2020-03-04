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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Татуированная Россия

«Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и ПЛН представляют вашему вниманию новую песню «поэта и правдоруба» Николая Рассадина.

Главный санитарный врач России Геннадий «вестник апокалипсиса» Онищенко, как известно, еще месяц назад лично победил коронавирус. А поскольку других санитарно-эпидемиологических проблем в стране не наблюдается, г-н Онищенко решил начать войну с татуировками. Понять благородный порыв магистра ордена эпидемиологии нетрудно. Как известно, Россия активно встает с колен. Если к тому времени, когда встанет окончательно, она окажется с ног до головы татуированная - это может быть воспринято неоднозначно.