Блоги / Светлана Прокопьева

Лучшее – не враг хорошего

Есть один вопрос, который преследует меня уже долгие годы. Вопрос такой: если есть возможность что-то сделать, почему не сделать это хорошо?

Он только на первый взгляд кажется риторическим. На самом деле, вопрос очень жизненный, практический и требует, я уверена, ответа. И возникает он в совершенно жизненных, очень конкретных ситуациях. Например.

Последний раз этот вопрос возник у меня на публичных слушаниях по Промежицкому лесу. Мы с коллегой Кугаем посвятили этому последнюю программу «Урбаноиды», но на всякий случай напомню.

Появилась в городе мысль, построить в Промежицском лесу лыжероллерную трассу. Мысль пока совершенно абстрактная, из разряда мечты – пришла она в голову спортивному тренеру Елене Вайгиной и мотивы у нее исключительно идеалистические. Мол, есть у нас в городе талантливые дети, которые могли бы добиваться успехов в биатлоне, но тренироваться им негде (только Остров). А вот если построить для них базу, чтобы летом на роликах, зимой на лыжах, да с перепадом высот, да еще чтобы трибуны и нормальные раздевалки – тут у нас биатлон и расцветет. И всем будет хорошо (а иначе дети с пивом и в лесу помойка).

Смотрите также Я вас не слышу, потому что я ору

Тут, в общем-то, и спорить не о чем, и никакого двойного дна за спортивной мечтой тренера я не подозреваю. Но есть нюанс. Обозревая окрестности в поисках подходящего места, Елена Вайгина остановила выбор на Промежицком лесе. Там и растительность вокруг, чтобы ветрами лыжников не сдувало, и перепады высот, и «шестерка» ходит более-менее. Земля муниципальная, рекреационная, и город Псков уже закрепил участок в 4,5 гектара за муниципальной спортивной школой «Ника». Все, как говорится, на мази.

Проблема в том, что Промежицкий лес, чтобы построить в нем лыжероллерную трассу, придется на этих гектарах вырубить. Практически полностью вырубить - дорожки шестиметровой ширины (!) змейкой вьются по всей площади участка, как видно на проектном рисунке, представленном на публичных слушаниях. Даже если не рубить сосны нигде, кроме как под строениями и трассой, останутся от леса одни пеньки и десяток сосен по периметру. То есть огромный кусок леса будет уничтожен.

Вы сами все знаете про «легкие города» и тэ дэ, но я напомню все-таки, что у Пскова категорически мало рекреационных зон. «Псков – зеленый город» - это миф из туристических буклетов. По степени озеленения наш городок весьма слаб, и в свое время, чтобы выдержать норматив, местные чиновники подсчитали в состав «зеленых зон» все посадки в жилых дворах, и только так смогли нарисовать более-менее приемлемую картинку для вышестоящего начальства. А по-честному, зелени в городе катастрофически мало. У нас нет ни одного полноценного парка, и если сдадим «Электрон» - никогда уже и не будет.

Городских лесов в Пскове только два – Корытовский и Промежицкий. И на тот, и на другой регулярно совершаются покушения в надежде оттяпать кусок под застройку. Всегда прикрываются детьми. То участки для многодетных, то теперь детская секция.

Я отношусь к тем параноикам, кто полностью уверен, что вместо тренировочной трассы в Промежицах скорее рано, чем поздно появятся коттеджи или какая-нибудь частная турбаза. Что бы там ни говорили спортсмены. Судите сами.

Биатлонная мечта Елены Вайгиной на сегодняшний момент не подкреплена никакими ресурсами. Нет денег, а строительство подобной базы потребует десятки миллионов рублей. Их нет ни в региональном бюджете, ни в муниципальном, ни, понятное дело, в бюджете спортивной школы «Ника». Нет на горизонте спонсора, который предлагал бы вложиться (да Вайгина и не хочет иметь дело с бизнесом, тут государственная задача). Нет новой ФЦП, в которую можно по-быстрому вписаться и что-то отхватить. То есть мечта в чистом виде.

И при этом муниципальная власть предпринимает практические шаги в направлении этой мечты. Участок передан муниципальному учреждению. Оформлены границы участка. Фирма ООО «Проект» нарисовала «проект» трассы. Весьма ориентировочный проект, в котором не учтены даже границы охранной зоны монастыря целителя Пантелеймона, то есть авторы не сочли нужным обратиться к основным градостроительным документам земли Псковской, но тем не менее. Самое главное – были назначены и проведены публичные слушания по согласованию условно-разрешенного вида использования. Там, конечно, все прошло не очень гладко, но слушания состоялись. Учитывая их рекомендательный характер, можно смело предсказывать следующий этап – обсуждение вопроса на комиссии по землепользованию и застройке, а там и до постановления администрации города недалеко.

Процедура запущена, и заинтересованность со стороны города налицо. Тут стоит отметить, что директор фирмы «Проект» – Виктор Клименко – приходится сыном Ирине Клименко, которая много лет возглавляла в администрации управление по градостроительной деятельности. То есть снова админресурс.

Вы когда-нибудь видели, чтобы наши чиновники неслись на всех парах навстречу чужой мечте, не подкрепленной никакими финансами? Вот чтобы ради чистого «ах, как здорово было бы!...» запустили целую административную процедуру? Я – нет. Я вообще не верю в идеализм людей у власти. Это абсолютные прагматики, со своими интересами. Я не верю, что они хоть пальцем пошевельнут ради чужой мечты, не видя собственной конкретной выгоды.

Я вообще не верю в идеализм людей у власти.

И в данном случае, учитывая многочисленные примеры, когда спортплощадки превращались в девятиэтажки, запросто можно ждать очередной застройки. Главное, войти в лес с бензопилами, а там само пойдет. Да уже пошло – маленький кусочек леса школа «Ника» уже отдала кому-то под кафе, и теперь в границах участка заметен характерный прямоугольный вырез. Как-то вот совпало.

Мне очень жаль, что спортсмены вольно или невольно вовлекаются во все эти махинации.

Поэтому это для них вопрос: почему, если хочется что-то сделать, не сделать это хорошо? Зачем делать плохо? Зачем уничтожать лес ради спортивного проекта? Полно пустырей вокруг, в том числе, с хорошим рельефом (Ваулины горы), поищите получше. Да, придется решать вопрос с транспортом, но это совсем не то, что тридцать лет растить сосны.

И такой подход везде. Ремонтируют сквер – при этом пилят деревья. Строят туркластер – втыкают дорожные знаки посреди пешеходной дорожки. Сваливаются из федерального бюджета десятки миллионов рублей на благоустройство – но проекты и работы делают так, что и выглядит не очень, и пользоваться никак, и рассыпается через год. А критикам, которые хотят видеть качество, ругаются и требуют все исправить, затыкают рот высокомерным «вечно вам все не нравится, а сам-то что сделал».

У нас любят напоминать, что лучшее – враг хорошего, оправдывая этой поговоркой любую работу «на отвали». Хотя изначально речь шла именно о способности вовремя остановиться. На хорошем остановиться. Не на халтуре какой-нибудь по принципу «и так сойдет».

Поэтому, дорогие спортсмены и чиновники, если вы слышите такие «инсинуации» и глубоко возмущены «клеветой», докажите чистоту своих намерений. Найдите лучшее решение.

Не надо вырубать городской лес ради спортивной базы – нам нужен этот лес. Постройте спортивную базу на пустыре, где не тренируются велобайкеры, не жарят шашлыки горожане, не играют в пейнтбол и не занимаются спортивным ориентированием. Чтобы в результате стало лучше, чем было. Чтобы ради вашей мечты не пришлось рушить чужие.

Лучшее – не враг хорошего как минимум до того момента, когда перебраны все возможные варианты. К лучшему нужно стремиться, лучшее нужно искать. Только так жизнь вокруг будет становиться лучше.

Светлана Прокопьева