Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
Санаторный туризм
Теплый дом ЛОНГРИД
«Истфакт» Остров обезьян
как не впасть в уныние осенью
ЛОНГРИД проверить здоровье
распродажа стройматериалов
«Велрыбпром» вкусно и качественно
Досуг псковского школьника
Региональные меры соцподдержки
Экономим на покупках
Господин Рейтингомер
изменяя лик родной земли
молодежь облсовпрофа
Ульяна Ловыгина Публикаций: 43
19.10.2023 13:320 Тактильные варвары 03.10.2023 15:410 Тыква для шабаша 29.09.2023 12:180 Заводы - школьникам? 20.09.2023 15:281 Крах ипотечных иллюзий 12.09.2023 14:420 Каждому по чипу Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 16.10.2023 12:192 Банк России вводит в оборот новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 12.10.2023 11:1323 Крымский пост. Что стоит за новым назначением митрополита Тихона и почему его сменщику в Пскове будет непросто 17.10.2023 07:000 В Псковской области простились с тремя погибшими участниками СВО 13.10.2023 10:500 Смерть на работе ценой в два миллиона 15.10.2023 11:539 Митрополит Тихон назвал свое назначение в Крым отправкой на курорты Колымы
Блоги / Ульяна Ловыгина

Тактильные варвары

19.10.2023 13:32|ПсковКомментариев: 0

Почти 4 года прошло с того прекрасного момента, как в России запретили деятельность контактных зоопарков. Однако они до сих пор продолжают существовать и колесить по стране, просто сменив название. Владельцы маскируют свои «живые уголки» под выставки и завлекают посетителей под благотворными предлогами. Говорят о пользе общения с животными для психики человека, о необходимости знакомства с ними детей и ещё много о чём. Да только на этом гуманистическая идиллия заканчивается. По факту, безмолвных представителей фауны по-прежнему эксплуатируют в целях наживы, толпы людей лезут к ним со своей непрошеной лаской, тискают, трогают, а порой ненамеренно (надеюсь) наносят увечья и даже убивают.

 

Фото здесь и далее: из архива ПЛН

Перетрогали всех, кого возможно

Выставки в торгово-развлекательных комплексах Пскова проходят с завидной регулярностью, их посещают тысячи горожан. Организаторы таких мероприятий даже не скрывают, что «экспонаты» можно не только посмотреть, но и потрогать, взять на руки, покормить.

Совсем недавно горожан приглашали полюбоваться живыми тропическими бабочками и прочими существами, которые в наших широтах не встречаются. Судя по фотографиям в соцсетях, в город также привезли попугаев, обезьян, енота, кроликов, летучих мышей, мини-крокодилов, змей и другую живность. Выставка работала в одном из торговых центров в течение месяца.

Огромное количество псковичей не упустили возможности разнообразить серые будни экзотикой, о чём восторженно рассказывали на своих страницах.

Одной из горожанок, посетившей выставку, больше всего полюбились бабочки и крокодильчик, который «спокойно лежал на руках и позировал для фото». Девушка также поинтересовалась у подписчиков, часто ли они ходят в контактные зоопарки или на выставки экзотических животных.

Другая псковичка похвасталась тем, что гладила живого крокодила, змей, попугая, жабу, ящериц и черепах, кормила обезьян. Не преминула приобщить к прекрасному и свою малолетнюю дочь.

Третья привела на выставку сына, который «перетрогал всех, кого возможно». Уверяет, что было интересно, посему рекомендовала к посещению всем желающим пообщаться со змеями, попугаями и другими тропическими обитателями. 

Восторженные комментарии, советы отвести детей на «выставку» и благодарности её организаторам опубликовали многие родители. Они назвали действо познавательным, отдельно отметив возможность физического контакта с некоторыми животными.

Из всех этих отзывов и прилагаемых к ним фото я вынесла только одно обстоятельство, не порочащее горожан, которые подобно изголодавшимся по тактильности дикарям ринулись трогать всё живое, и бизнесменов, затеявших «выставку». Помещение, где разместили животных, было весьма просторным и чистым, а сами «экспонаты» выглядели здоровыми и ухоженными. На клетке с попугаями даже заметила табличку «Пальцы и посторонние предметы в клетки не совать - кусаются».

Не райское место

Сами организаторы пишут, что выступают в роли «познавательного и увлекательного окна в мир необычных существ». А также уверяют, что соблюдают закон и действуют исключительно в интересах животных, которых любят и о которых заботятся каждый день. И, конечно же, во благо людей, которым полезно общение с представителями фауны. Кроме того, владельцы выставки предупреждают, что «экспонаты» можно трогать только в ходе экскурсии в присутствии зоотехника и при условии, если те не отдыхают и настроены на контакт.

Кормление принесёнными с собой вкусняшками, разного рода тисканья и другие действия, которые могут напугать или склонить животное к агрессии, запрещены. Только «дружить с ними, наблюдать, некоторых гладить и держать в руках», но ни в коем случае не обижать. Что касается бабочек, то к ним следует относиться бережно, не хватать за крылья. И смотреть под ноги, ведь крылатые могут садиться на пол - на них можно случайно наступить.

Как вы думаете, многие посетители изучили эти правила перед посещением «выставки»? А те, кто осведомлён, их соблюдает? Наш человек, даже если смотрит в книгу или заметит запрещающую табличку под носом, видит известный жест, не более того.

Однажды я побывала в подобном «райском месте», коим по незнанию представляла себе выставку экзотических насекомых. Мои ожидания, к сожалению, оказались далеки от реальности. Ещё до введения табу на контактные зоопарки в Псков привезли тропических чешуйчатых и несколько видов животных, на которых очень захотелось посмотреть. Бабочки, и правда, были невероятно красивы, а вот помещение, в котором их разместили вместе с другими обитателями, являло грустное зрелище, как и посетители. В крайне небольшом замкнутом пространстве толкались взрослые и дети, пришедшие взглянуть на диковинку, и, конечно же, прикоснуться к ней руками. Никто даже не думал смотреть по сторонам и под ноги, особенно, завидев неподалёку заветную цель - бабочку, которая ну никак не хотела садится на руку. Шум, гам, беготня, охота на крылатых, сование пальцев в клетки к тем, кого не пускают на свободный выгул.

С тех пор прошло уже несколько лет, но я до сих пор слышу хруст огромной, очень редкой бабочки, на которую ненароком наступила маленькая девочка. Она явно сделала это не специально, просто не смотрела вниз. Помню, как ребёнок расстроенно посмотрел на отца, но тот быстро, пока никто не заметил, увёл своё чадо в сторону, к ещё живым чешуйчатым. Просто сделал вид, что ничего не произошло. Девочка быстро пришла в себя, натянула на лицо улыбку и продолжила «знакомство» с фауной. Мёртвая бабочка осталась лежать на полу.

Закрывают глаза

Мне кажется, это всё, что нужно знать о воспитании многих современных детей. Что вырастет из тех, в ком с малолетства развивают терпимость к жестокости? Страшно представить. Хотя фантазировать не обязательно - результат уже налицо, просто взгляните на подрастающее поколение. И оно не виновато, что стало таким. Вина лежит исключительно на взрослых, которые воспитали отпрысков, тянущих свои загребущие ручонки ко всему, что плохо лежит, стоит, ходит, летает. Они привыкли к тому, что всех животных можно трогать, бабочек нужно хватать за крылья (а иначе как привлечь её внимание?), попугаев обязательно чесать за ушком, обезьянку держать на руках, а кролика чем-нибудь кормить. Животные ведь не скажут, насколько им от этого хорошо или плохо. За них это делают приручившие их люди. Беспринципные, жестокие, равнодушные к чужим потребностям и видящие в питомцах только деньги, которые те «зарабатывают» своим рабовладельцам.

Согласно пункту 4 статьи 15 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» деятельность, предусматривающая использование представителей живых существ в культурно-зрелищных целях с предоставлением зрителям или посетителям физического контакта с ними, не допускается. Однако в том же документе есть лазейки для предприимчивых дельцов, которые в случае смены названия и соблюдения не слишком большого списка условий могут продолжать своё грязное дело.

В большинстве случаев «трогательные» зоопарки переквалифицировались в «выставки», к которым меньше требований и внимания со стороны контролирующих структур. Никого почему-то не волнует, что по закону выставки не могут работать дольше четырех дней. Максимум, что проверяется - это состояние здоровья животных на момент прибытия в город и наличие у них необходимых документов.

Хотя и на этой порой закрывают глаза. Вспомним, хотя бы, выставку кошек, приезжавшую в Псков летом 2022 года. Организаторы нарушили всё, что только могли, получили массу предписаний, но, тем не менее, отработали всё запланированное время - почти месяц. Собрали неплохую кассу и отправились по другим городам и весям, где люди с нетерпением жду прибытия очередного контактного зоопарка.

Я не призываю запретить естественнонаучные выставки с участием животных, экскурсионные программы с целью ознакомления с фауной. Хотя, честно говоря, недолюбливаю всё это, как и зоопарки. Наверное, люди всё-таки должны знать, что их окружает, что на планете ещё кто-то живёт. Но зачем всё это трогать руками? Что за неудержимая тяга к тактильности? Многим стоило бы поучиться созерцанию у владельцев рептилий - те не тискают своих питомцев с утра до ночи, а просто наслаждаются красотой за стеклом террариума.

Дикари в городе

Люди, которые проявляют нездоровый интерес к животным, видятся мне дикарями. Вот ещё один пример, из Калининградской области. Во время визита в этот регион я воспользовалась случаем наконец-то посмотреть на знаменитый «город котов» - Зеленоградск. Что я там увидела? Зарабатывание денег на животных и невежественных туристов, которые, очевидно никогда в жизни не видели кошек.

Сама идея сделать усатых визитной карточкой города неплоха. По улицам гуляют холёные, упитанные и довольно приятные на вид взрослые животные. Повсюду красуются тематические скульптуры, изображения, таблички и даже люки с изображениями пушистых. В центре города - домики для кошек, за чистотой в которых следит специально обученный котошеф. Для желающих покормить четвероногих продаются лакомства в автомате поблизости.

Только есть обратная сторона всей этой, на первый взгляд, прекрасной картины. В уголок на Курортном проспекте, где установлены домики, регулярно подбрасывают несчастных котят со всей области. Больных, голодных, едва открывших глаза. Их вынуждена выхаживать за свой счёт та самая котошеф, она же волонтёр, которой платят символическую зарплату. Всех этих хвостиков, в том числе заразных, безудержно тискают дети и взрослые, не задумываясь о болячках, которые те могут переносить. Не все кошки готовы идти на руки, но их всё равно ловят и заставляют сидеть.

Кстати, этот и вышеперечисленные случаи доказывают: ручки-то тянутся к самым беззащитным, к тем, кто не может за себя постоять. Да, кошка может оставить царапину, но это не страшно. А бабочка вообще ничего не сделает за то, что ей помяли крылья. При этом редкий храбрец отважится почесать за ушком тигра или сунуть еду в пасть питону. Взять в руки скорпиона, сфотографироваться с волком на коленях. Даже к крупной собаке немногие отважатся подойти. А вот обезьянки, попугайчики, бабочки, кошечки - это да, пожалуйста.

У нас есть хорошие примеры «контактных зоопарков», хотя они таковыми не являются - это приюты для бездомных животных. Если уж непреодолимо желание кого-то потискать, смело отправляйтесь туда. Собаки и кошки, обделённые человеческим вниманием, точно обрадуются рукам - но только добрым, любящим, не несущим угрозу. В отличие от многих других зверей и насекомых, которые вообще не нуждаются в присутствии человека и прекрасно жили бы без него.

Когда человечество перестанет воспринимать живых существ как своё имущество? К сожалению, этот вопрос пока остаётся риторическим. Ну поймите вы: кошки, собаки, бабочки, обезьяны и прочие представители фауны не принадлежат вам так же, как квартиры и машины. У животных есть чувства, желания, потребности, которые могут не совпадать с хотелками Homo sapiens, оказавшегося рядом. Все они имеют полное право на жизнь и свободу - это касается и одомашненных, и диких видов. А последние уж точно должны существовать сами по себе, не надо к ним лезть. Мы итак вторглись в природу дальше некуда, оставьте зверей в покое! И трогайте только тех, кто этого действительно хочет.

Ульяна Ловыгина

Теги: #выставка #животные #живодерство #кошки #бабочки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу об онлайн-продаже алкоголя?
В опросе приняло участие 241 человек
19.10.2023, 17:170 Михаил Ведерников отметил успехи аграриев и вручил специалистам региональные и ведомственные награды 19.10.2023, 17:120 ФСБ просит наказать себежского судью за дисциплинарный проступок 19.10.2023, 17:020 Дороги перекроют в двух районах Псковской области из-за подготовки к ралли 19.10.2023, 16:500 О культуре и цензуре
19.10.2023, 16:420 В России упростили порядок ремонта памятников Великой Отечественной войны 19.10.2023, 16:290 Пистолеты с русалками и клинки из моржовой кости: эксклюзивная выставка оружия открылась в псковском музее 19.10.2023, 16:180 Владимир Зубов о курсе рубля и развороте на Восток 19.10.2023, 16:160 «Беседка»: О профориентации в школе и профильных психолого-педагогических классах. ВИДЕО
19.10.2023, 16:050 Выставка ко Дню написания бумажных писем откроется в музее-усадьбе Софьи Ковалевской 19.10.2023, 15:550 Митрополит Арсений впервые возглавит божественную литургию в Пскове 22 октября 19.10.2023, 15:420 Андрей Ермаков: Мы увидим учеников педагогических классов на работе в наших образовательных учреждениях 19.10.2023, 15:370 Жители Псковской области смогут сократить расходы на связь на 50%
19.10.2023, 15:320 «Три мудреца»: Как жить в стране победившего чиновничества? ВИДЕО 19.10.2023, 15:240 Шесть кандидатов на выборах-2023 в Псковской области скрыли наличие судимости  19.10.2023, 15:170 Выставка «Небесные покровители» открылась в Псковском музее. ВИДЕО 19.10.2023, 15:130 Дмитрий Шахов: Жаль, что одна из ведущих партий не смогла участвовать в выборах в районах области 
19.10.2023, 15:080 Великолукский парк аттракционов временно закрывается 19.10.2023, 15:010 Причину признания части бюллетеней на выборах недействительными назвал Дмитрий Шахов  19.10.2023, 14:590 Белорусские товары смогут купить псковичи на продовольственной ярмарке  19.10.2023, 14:580 Жалоб от наблюдателей на выборах-2023 в регионе не было - Игорь Сопов 
19.10.2023, 14:520 Книга жалоб без предложений 19.10.2023, 14:510 Памятный знак от избиркома получили семь партий в Псковской области  19.10.2023, 14:480 Торжественная презентация трамвая «Достоевский» состоялась в Петербурге 19.10.2023, 14:400 Заявку на проведение ДЭГ на президентских выборах готовят в Псковской области 
19.10.2023, 14:400 Великолукская академия физической культуры и спорта приглашает абитуриентов на экскурсию 19.10.2023, 14:350 Рейтинг борщевика 19.10.2023, 14:260 Островичку подозревают в краже еды из магазина 19.10.2023, 14:170 Сергей Шерстобитов назначен руководителем аппарата – администратором областного суда
19.10.2023, 14:140 Путин одобрил предложение объявить 2024-й Годом спорта 19.10.2023, 14:020 Великолукская межрайонная больница станет филиалом областной 19.10.2023, 13:510 Мошенники получили от жителей Псковской области более 700 тысяч рублей 19.10.2023, 13:410 Дефицит кадров в сфере педагогики особенно ощутим - эксперт
19.10.2023, 13:320 Тактильные варвары 19.10.2023, 13:220 Снег и мороз до 5 градусов прогнозируют в Псковской области 20 октября 19.10.2023, 13:150 Почти на 40% сократилось число погибших в ДТП в Псковской области 19.10.2023, 13:040 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области
19.10.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Как жить в стране победившего чиновничества? 19.10.2023, 12:580 На дорожную разметку в Пскове планируют потратить 4 миллиона рублей 19.10.2023, 12:550 Не заржавеет 19.10.2023, 12:520 Первый снег пошел в Пскове. ВИДЕО
19.10.2023, 12:380 Великолукский дорожник почувствовал себя плохо на работе и умер в больнице 19.10.2023, 12:290 Семья погибшего контрактника обратилась за помощью к Александру Котову 19.10.2023, 12:150 Кондитер из Пскова не прошла в финал кулинарного шоу 19.10.2023, 12:100 Минометную мину обнаружили на берегу пруда в Великих Луках
19.10.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о профориентации в школе и профильных психолого-педагогических классах 19.10.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 октября 19.10.2023, 11:520 Скончался актёр Сергей Гладков, известный по ролям в «Каламбуре» 19.10.2023, 11:330 Почти 10 млн рублей готовы направить на капремонт здания центра нацпарка «Себежский» в Пскове
19.10.2023, 11:210 Горящие путевки могут исчезнуть в России 19.10.2023, 11:170 Участок улицы Байкова перекрыли в Пскове 19.10.2023, 11:070 Дорожная авария случилась в Пскове во время выполнения левого поворота на улице Юбилейной. ФОТО 19.10.2023, 10:510 «15 ударов клинком»: спустя восемь лет псковичку признали виновной в убийстве
19.10.2023, 10:400 «Три мудреца»: Как жить в стране победившего чиновничества? 19.10.2023, 10:300 Пропавших псковских рыбаков продолжают искать в акватории реки Великой 19.10.2023, 10:200 Ревнивая великолучанка метнула тарелку в лоб сопернице 19.10.2023, 10:100 «Пуково» и «Мусорка»: в Госдуме предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов
19.10.2023, 10:000 «Беседка»: О профориентации в школе и профильных психолого-педагогических классах 19.10.2023, 09:500 В Госдуму внесли проект о запрете любой рекламы энергетиков 19.10.2023, 09:490 Врио председателя комитета по ветеринарии Псковской области назначен Валерий Удалов 19.10.2023, 09:400 Двух коров и свинью спасли при пожаре в печорской деревне
19.10.2023, 09:300 Конференция в честь 100-летия городского общества краеведения пройдет в Великих Луках 19.10.2023, 09:201 Сына и тёщу легендарного музыканта Стаса Намина зарезали в коттедже 19.10.2023, 09:152 В России начнут массово строить дорожки для электросамокатов 19.10.2023, 09:000 Получателей накопительной пенсии в 2024 году станет вдвое больше
19.10.2023, 08:400 В Совфеде поддержали повышение лимита по вкладам для малоимущих до 100 тыс. 19.10.2023, 08:200 В России предложили создать цифровой сервис для подачи групповых исков в суд 19.10.2023, 08:052 Уровень счастья вырос среди российской молодежи 19.10.2023, 07:430 Минфин проработает вопрос о госрегулировании цен на пиво и сидр
19.10.2023, 07:210 Аренда домов на Новый год подорожала в России 19.10.2023, 07:000 В Европейскую Россию приходят заморозки и гололедица 18.10.2023, 22:190 В Пскове водитель перепутал сигналы светофора и устроил ДТП 18.10.2023, 22:160 Региональный полуфинал проекта «Флагманы образования» прошел в Пскове
18.10.2023, 22:000 Кровлю многоквартирного дома заменили в деревне Быстрецово Псковского района 18.10.2023, 21:400 Лекцию о Никандре Псковском проведут храме Александра Невского 18.10.2023, 21:200 Банк России спрогнозировал инфляцию выше 7% по итогам года 18.10.2023, 21:000 Пять псковских призывников направили на службу в Росгвардию
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru