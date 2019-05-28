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В центре Пскова 2 июня ограничат движение транспорта

В связи с проведением в Пскове демонстрации, посвященной Международному дню защиты детей, будет временно ограничено движение автомобильного транспорта в центре города, сообщили в управлении внутренней политики администрации Псковской области. День, когда будет действовать ограничение, - 2 июня.

Так, приостановка движения будет осуществлена с 10.00 до 10.50 по маршруту от площади Ленина по Октябрьскому проспекту до улицы Некрасова.

Добавим, что решение принято в целях исполнения закона Псковской области «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования».

Напомним, международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.