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Расчистку улиц Пскова от снега продолжают сотрудники «СитиИнвестГрупп»

Тротуары и дороги Пскова продолжают расчищать от снега сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Дорожники расчищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами проезжую часть, чистят от снега тротуары, остановочные комплексы, мостовые сооружения.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: