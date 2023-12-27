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Движение транспорта ограничат на участке улицы Некрасова в Пскове

Движение автотранспорта ограничат по одной полосе проезжей части улицы Некрасова при движении от улицы Ленина в сторону Октябрьского проспекта в Пскове с 3 по 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут связаны с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (памятника истории культуры) народов РФ «Дом жилой доходный Гельдта К. И. (с флигелями)» 1890-1900 гг., расположенного по адресу: Октябрьский проспект, 22

Участок тротуара в районе этого здания закроется для движения пешеходов.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе.