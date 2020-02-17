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В Пскове вернутся к вопросу об еще одном автобусном маршруте через Коммунальную

Участники заседания общественного совета при региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству вернутся к вопросу, касающемуся еще одного автобусного маршрута через улицу Коммунальную в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение коллегия под руководством председателя комитета Бориса Елкина приняла 27 февраля.

Заседание посвятили рассмотрению вопросов улучшения транспортной доступности Пскова и Псковского района.

Необходимость обеспечить транспортом Коммунальную обосновали наличием там развитой инфраструктуры: Псковская детская областная больница, Псковский перинатальный центр, школы и другие объекты.

Участники заседания вынесли предложение пустить по улице маршрут №30, в тестовом режиме: на 2 месяца, но пока отложили вопрос. Один из предложенных вариантов - что маршрут соединит Коммунальную и микрорайон Запсковье: будет выходить на улицу Юбилейную, затем - на улицу Чудскую.

Другие варианты представлены на схемах.

Источник: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области