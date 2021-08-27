АвтоМир / Происшествия / ДТП

«Ниссан» съехал в кювет в Бежаницком районе

«Ниссан» съехал в кювет в Бежаницком районе. Как сообщает газета «Сельская новь», 29 августа в 13.00, на 86-м км автодороги Порхов -Успенье иногородний водитель, находясь в трезвом виде, на закруглении дорог не справился с управлением автомобиля и совершил съезд в придорожную канаву.

Водитель получил незначительное повреждение, госпитализация не потребовалась. Автомобиль получил технические повреждения.

Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Бежаницкий» обращаются к водителям с большой просьбой не нарушать скоростной режим и быть особенно осторожными на поворотах.