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Фотофакт: Круговое движение на перекрестке Инженерная - Индустриальная не введено

Круговое движение по-прежнему не введено на перекрестке Инженерной и Индустриальной в Пскове. Ранее сообщалось, что это будет сделано с 5 сентября, затем - с 00.00 8 сентября.

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Фото: pskovline