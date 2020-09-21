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Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Печорском районе

В Печорском районе дорожные полицейские остановили нетрезвого водителя, который ранее уже был наказан за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

24 сентября около 12.00 в деревне Новый Изборск стражи порядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ. За рулем машины находился местный житель 1976 года рождения, он пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.