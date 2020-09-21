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В Пскове водителя лишили права управления за использование подложных номеров

В Пскове автомобилиста на полгода лишили права управления транспортом за использование подложных номеров. Как сообщается в решении Псковского городского суда, 5 октября судья Лидия Дуженко рассмотрела жалобу на постановление мирового судьи судебного участка №30 по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 12.2 КоАП РФ.

15 мая в 21.00 мужчина ехал по улице Вокзальной с заведомо подложными государственными регистрационными знаками.

Постановлением мирового судьи судебного участка №30 города Пскова Сергея Пивоварова от 14 августа он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.2 КоАП РФ. Виновному назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 6 месяцев.

Адвокат обратился в суд с жалобой на решение мирового суда, в которой просил постановление отменить, а производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи с его малозначительностью либо назначить минимально возможное наказание.

Водитель не отрицает факт управления автомобилем с госномерами, которые были установлены при покупке. Новые номерные знаки он не установил из-за введенных ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В судебном заседании не нашли своего подтверждения доводы защитника о том, что совершенное правонарушение может быть признано малозначительным, поскольку совершенное правонарушение существенно нарушает охраняемые общественные отношения.

Водитель признал вину и раскаялся, что было признано в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность. В августе ему было назначено минимальное наказание в пределах санкции части 4 статьи 12.2 КоАП РФ в виде лишения права управления транспортными средствами на 6 месяцев.

Решением городского суда постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения.

Добавим, по информации Псковской Ленты Новостей, регистрационные знаки на используемом мужчиной автомобиле закреплены за автомашиной другой марки.