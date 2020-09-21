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Агрегаторов такси хотят обязать открывать представительства в регионах

В Госдуме продолжается выработка предложений к законопроекту о такси. Одна из предложенных инициатив - обязать агрегаторов создавать филиалы в регионах - вызвала неоднозначную реакцию в профессиональном сообществе. Однако в ОНФ считают, что их присутствие в каждом регионе и даже городе - необходимо, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе общественного движения.

«Несмотря на понятное желание агрегаторов сократить свои издержки, давайте все-таки не забывать о том, что даже такие цифровые компании, как операторы мобильной связи, имеют во всех городах и регионах своих представителей, в том числе для того, чтобы оперативно решать возникающие проблемы на местах», - подчеркнул руководитель центра компетенций АНО «МЕФТ», член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Станислав Швагерус.

Он напомнил, что цифровые услуги агрегаторов связаны с офлайн-услугой перевозки большим количеством подрядчиков - водителей такси. Де-факто сейчас в каждом регионе и даже в каждом городе агрегаторы уже имеют своих представителей, которые заведуют подключением местных водителей, но многочисленными проблемами пассажиров, которые трудно решить онлайн, не занимаются.

«Сегодня эти представители на местах не введены в правовое поле. При обращении к ним любого пассажира он не может получить никакой помощи. Чтобы нормализовать эту ситуацию, в каждом регионе должны появиться полноценные представительства агрегаторов, которые смогут принимать и разбирать претензии пассажиров, водителей и взаимодействовать с органами власти, осуществляющими государственный региональный контроль легкового такси, а также сервисов онлайн-заказа такси», - резюмировал Станислав Швагерус.