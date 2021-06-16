Минэк требует сократить число запрещенных неисправностей автомобилей

Минэкономики раскритиковало проект МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые водители могут быть оштрафованы прямо на дороге. Об этом пишет газета «Коммерсант».
Проект правительственного постановления с новым «перечнем неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» получил отрицательное заключение оценки регулирующего воздействия в Минэкономики. Ведомство выявило в документе «положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц».
Действующий перечень, напомним, является приложением к постановлению правительства №1090 (им утверждены правила дорожного движения). В нем указаны неисправности, при выявлении которых инспектор может применить статью 12.5 КоАП (штраф от 500 рублей). Действующая редакция перечня признана устаревшей, в 2020 году МВД представило новую версию, которая и проходит экспертизу.
Список должен содержать только те неисправности, которые напрямую угрожают безопасности движения, указывают в Минэкономики. Там считают, что из него следует убрать неработающую АБС (если она предусмотрена в заводской комплектации автомобиля) и неисправность фароочистителей. Надо оставить только те неисправности, для выявления которых инспекторам не требуется дополнительное оборудование, уверены в Минэкономики. Поэтому нужно исключить также проверку «эффективности торможения» (нужны специальные роликовые стенды) и света фар (нужна площадка с уклоном не более 0,1% и специальный прибор). Теперь должно быть проведено согласительное совещание между ведомствами. По данным издания, ГИБДД изучает заключение и готова доработать представленный перечень.
В Минэкономики пояснили, что мнения, которые легли в основу заключения, поступили от «экспертного сообщества». Однако опрошенные изданием специалисты не согласны с позицией министерства. Штатный фароочиститель, объяснил эксперт по системам освещения Григорий Шухман, по действующим правилам должен быть установлен, если световой поток лампы ближнего света более 2 тыс. люмен — такая сила света, как правило, у газоразрядных (ксеноновых) и светодиодных ламп. Грязь на ярких фарах, отметил он, приводит к ослеплению встречных водителей из-за сильного рассеивания светового пучка.
Что касается АБС, то на современных автомобилях вместе с ней отключаются система динамической стабилизации ESP и другие важные функции, заметил руководитель Центра контраварийной подготовки водителей Алексей Колонтай. Из-за этого машина во время торможения может сорваться в неконтролируемое скольжение с заблокированными колесами. «Неподготовленный водитель, полагая, что все остальные системы, кроме АБС, исправны, в сложной ситуации может пострадать», - сказал Алексей Колонтай.
Датчики антиблокировочной системы часто установлены в поворотном кулаке и выходят из строя из-за действия реагентов. В перечень нужно внести уточнение, чтобы водитель мог доехать до места ремонта без штрафа при горящей лампе, сигнализирующей о неработающей АБС, считает завкафедрой автомобилей МАДИ Андрей Иванов.
Отметим, что в рамках обсуждаемого проекта МВД предложило также вывести ПДД из-под действия постановления №2467, принятого кабмином в конце 2020 года в рамках «регуляторной гильотины». Согласно документу, для внесения любых поправок в ПДД (в том числе для принятия нового «перечня неисправностей») документ нужно отменить и переиздать заново. МВД пыталось исключить эту норму на этапе разработки постановления, теперь добивается отдельными поправками к документу. В Минэкономики идею не поддержали.