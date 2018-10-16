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Экономика

«Урожай скидок» в «Соловьях» продолжается

18.10.2018 09:05|ПсковКомментариев: 0

Во всех фирменных магазинах «Соловьи» с 15 по 31 октября проходит новая акция октября «Урожай скидок».

В ближайшие две недели вы можете приобрести дешевле следующую продукцию:

- Корейка н/к в/ш 202,50 рублей за килограмм

- Ветчина классическая 242,10 рублей за кило

- Лопатка свиная 269,10 рублей за килограмм

- Плескавица болгарская 232,20 рублей за килограмм.

Адреса магазинов: http://pskovagro.ru/shops/

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Дно, ул. Космонавтов, 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, 13

Великие Луки, ул. Первомайская, 9

Акция не распространяется на магазины «Деревня Соловьи» г. Санкт-Петербург.

Кстати

«ПсковАгроИнвест», производящий мясную продукцию под известной торговой маркой «Соловьи», сделал неожиданное предложение псковичам - выбрать ту продукцию, на которую горожане хотели бы увидеть скидки в фирменных магазинах в ноябре. До этого компания сама определяла акционные позиции.

Сделать свой выбор, можно разместив комментарий под соответствующим постом в группе «Соловьев» во ВКонтакте - ЗДЕСЬ.

Принимается не более трех вариантов от одного участника. Продукцию можно посмотреть в КАТАЛОГЕ

Теги: #скидки #псковагроинвест #соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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