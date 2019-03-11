Экономика

Александр Козловский подписал меморандум о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока

13 марта в рамках недели российского бизнеса, организованной российским Союзом промышленников и предпринимателей, состоялось подписание меморандума о едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.



Меморандум поддержали и подписали президент российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, региональные представители Союза, президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. Ранее документ был подписан еще несколькими представительствами российских и немецких компаний.



Рабочая группа по развитию сотрудничества в едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока была создана в 2015 году по инициативе германского бизнеса и общественных организаций. В ее работе принимают участие представители более 40 крупных европейских и российских компаний и деловых объединений, в том числе РСПП.



Рабочая группа является платформой для взаимодействия и обмена мнениями с представителями Евразийской экономической комиссии и Европейской комиссии, а также национальных ведомств стран-членов ЕАЭС и ЕС. Среди приоритетных направлений деятельности рабочей группы — сотрудничество в сфере технического регулирования, упрощение таможенных процедур и визового режима.





Депутат государственной думы, руководитель регионального отделения РСПП по Псковской области, региональный координатор партийного проекта «Локомотивы роста» Александр Козловский также поддержал данную инициативу и подписал соответствующий меморандум, который позволит установить прочные взаимовыгодные экономические связи и направлен на развитие свободной торговли между странами ЕС и ЕАЭС.