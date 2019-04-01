Экономика

Сеть «Деревня Соловьи» открыла сегодня свой четвертый магазин в Петербурге

Сегодня, 5 апреля, в Санкт-Петербурге открылся магазин сети «Деревня Соловьи».

Это будет уже четвертая точка продаж псковского производителя в «культурной столице». Адрес - Гражданский пр., 84.

В программе открытия: дегустации, акции, специальные скидки, фирменные подарки за покупку.

График работы: 9.00 - 21.00.

Напомним, в декабре прошлого года «Деревня Соловьи» открыла большой фирменный магазин в Пскове по адресу: Ижорского батальона, 5. В городе это шестой по счету магазин известного бренда.

Все адреса фирменных магазинов «Деревня Соловьи» - https://pskovagro.ru/shops/