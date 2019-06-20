ОЖД о причинах ДТП под Себежем: Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся поездом

Появились фотографии с места ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе

ОАО «РЖД» выражает соболезнования семьям погибших в ДТП на перегоне Себеж – Заваруйка

В России предрекают рост цен на мясо минимум на 10%

Нинель Салагаева: Резидент «Моглино», занимающийся сжижением атмосферного газа, не связан с военной тематикой

Скидки на продукцию от «Прасковьи Молочковой» в гипермаркете «Империал» будут действовать до конца июля

Будет ли у молочной отрасли в Псковской области светлое будущее - мнение экспертов

Будет ли у молочной отрасли в Псковской области светлое будущее - мнение экспертов

Экономика

Скидки на продукцию от «Прасковьи Молочковой» в гипермаркете «Империал» будут действовать до конца июля

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

В гипермаркете «Империал» до 31 июля будут действовать скидки на ряд продуктов торговой марки «Прасковья Молочкова» (Псковский городской молочный завод). В частности, творог жирностью 9% (пакет 0,2 кг) можно приобрести всего за 68 рублей (старая цена - 88 рублей). Кефир 2,5% жирности (упаковка тетрапак, 1 кг) до конца июля будет стоить 59 рублей (обычная цена - 69 рублей). Новинка ассортимента - соленые творожные пасты 4%-ной жирности (острая, с зеленью и пряная, контейнер 0,23 кг) - также можно приобрести со скидкой, за 67 рублей (старая цена - 83 рубля). Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!