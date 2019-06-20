Скидки на продукцию от «Прасковьи Молочковой» в гипермаркете «Империал» будут действовать до конца июля

В гипермаркете «Империал» до 31 июля будут действовать скидки на ряд продуктов торговой марки «Прасковья Молочкова» (Псковский городской молочный завод).
В частности, творог жирностью 9% (пакет 0,2 кг) можно приобрести всего за 68 рублей (старая цена - 88 рублей).
Кефир 2,5% жирности (упаковка тетрапак, 1 кг) до конца июля будет стоить 59 рублей (обычная цена - 69 рублей).
Новинка ассортимента - соленые творожные пасты 4%-ной жирности (острая, с зеленью и пряная, контейнер 0,23 кг) - также можно приобрести со скидкой, за 67 рублей (старая цена - 83 рубля).
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!