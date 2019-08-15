Экономика

И. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» прокомментировал претензии по неуплате налогов ее резидентом

И.о. гендиректора особой экономической зоны «Моглино» Андрей Яковлев прокомментировал требование налоговой службы по признанию банкротом резидента ОЭЗ - ПАО «Сибирский гостинец». Как Псковской Ленте Новостей сообщил 16 августа сам Андрей Яковлев, судить о судьбе резидента «пока рано».

«Сейчас говорить о банкротстве «Сибирского гостинца» - преждевременно. Признание банкротства - процесс многоэтапный. Поданный иск - не гарантия. Что касается дальнейшей судьбы резидента - нельзя сказать ничего определенного: мы как управляющая компания можем судить о нем лишь по отчетной деятельности, - отметил Андрей Яковлев. - Пока можно сказать о «Сибирском гостинце» в «Моглино» лишь то, что его производственные мощности реализованы в некотором объеме, и каких-то негативных предпосылок не было. О взаимоотношении резидента и УФНС мы можем узнать лишь из СМИ: не можем лезть в финансово-хозяйственную деятельность этой компании».

Кроме того, Андрей Яковлев добавил, что информация о такой заинтересованности со стороны УФНС России по Псковской области не останется незамеченной.

«Мы не можем сидеть сложа руки, если у резидента есть трудности. Как от него последует обращение - будем рассматривать, что с этим можно сделать в рамках закона, в правовом поле. Пока же - будем держать руку на пульсе. Ведь мы заинтересованы в положительной информации о климате в регионе, в социально-экономическом развитии области», - подчеркнул Андрей Яковлев.

Также и.о. гендиректора сообщил, что «Моглино» будет следить за процессами вокруг «Сибирского гостинца» и ждать окончательного решения судебного органа.

«Мы не делим наших резидентов на плохих и хороших, черное и белое. Наша позиция - развивать регион. Мы не можем говорить плохо о резиденте, если мы в нем заинтересованы, но мы - не в розовых очках. Смотрим на все объективно, и будем всячески содействовать, чтобы все наши компании добивались положительных результатов!» - заключил Андрей Яковлев.

Напомним, по данным УФНС России по Псковской области, на 1 августа «Сибирский гостинец» задолжал в федеральный бюджет 5 637 761,81 рубль.

Компания «Сибирский гостинец» основанная в 2012 году в Сургуте, в 2016 году пришла в Псковскую область и стала одним из резидентов особой экономической зоны «Моглино». На псковском предприятии компания планирует производить продукты сублимационной сушки – сушеные грибы и ягоды, сухие каши, снеки и даже творог.

Здание завода достаточно быстро возвели, однако затем его запуск неоднократно откладывался. При этом в течение последнего года сообщалось, что предприятие находится в стадии пусконаладки.