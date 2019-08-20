Экономика

Гендиректор «Сибирского гостинца» о налоговом долге фирмы: Устрашение - это выдумка, абсурд

Суд в связи с налоговой задолженностью ПАО «Сибирский гостинец», компании-резидента ОЭЗ «Моглино», в федеральный бюджет - около 5,6 миллионов рублей - никак не связан с намерением запугать или надавить на компанию, заявил ее генеральный директор Дмитрий Ходас в эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Образовавшуюся задолженность мы отражали в отчетности, в течение двух кварталов. Дело в том, что мы не смогли получить некоторую отсрочку по отчислениям. И это не секрет. Задолженность - небольшая сумма - связана с отчислением в фонды по заработной плате. И в ближайшее время мы ожидаем разрешения вопроса», - отметил Дмитрий Ходас.

Генеральный директор «Сибирского гостинца» также объяснил действия со стороны УФНС России по Псковской области.

«Налоговая инспекция - все-таки орган государственный и долго не беседует. Есть порядок действий: формальный или неформальный, но налоговая должна его придерживаться. Это не формализм, а обязательства. Мы оцениваем ситуацию иначе и стараемся ее урегулировать. Будем решать вопрос в правовом поле, через Арбитражный суд», - добавил Дмитрий Ходас.

Гендиректор фирмы таже сообщил, что «Сибирский гостинец» отчислил в ОЭЗ «Моглино» социальных взносов около 12-15 миллионов рублей. В ходе эфира Дмитрий Ходас категорически опроверг предположением, что намерение УФНС России по Псковской области признать компанию банкротом - чей-либо акт устрашения или желание, чтобы предприятие не функционировало на территории ОЭЗ.

«Зачем на нас давить? Между «Моглино» и ФНС - нет связи. Все, что происходит, - происходит исключительно в правовом поле. Требований закона мы не отрицаем. И вопрос налоговой стоит особняком. Мнение о каком-то устрашении - выдумка, абсурд!» - заключил Дмитрий Ходас.