Экономика

Экономическая интеграция России и Белоруссии расширит возможности Псковской области

Депутат Госдумы от Псковской области, руководитель псковских региональных отделений РСПП и Союза машиностроителей России Александр Козловский рассказал о возможностях Псковской области после экономической интеграции России и Белоруссии. Мнением о том, что изменится для региона, Александр Козловский поделился в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Сегодня, мы, может быть, к этому привыкли, но видно, насколько Россия и Белоруссия влияют друг на друга. Во-первых, у нас существует достаточно большой товарооборот, и он растет ежегодно: чуть ли не по 20 % в год. Во-вторых, мы всегда видим присутствие товаров белорусских производителей. Покупаем с удовольствием, потому что товары, действительно, качественные. Но сами тоже стремимся произвести продукцию, чтобы была не хуже белорусской, - отметил Александр Козловский. - Что касается производителей на территории Псковской области, то для них тоже открывается возможность для поставки своей продукции в Белоруссию. Мы и так сотрудничаем, но, думаю, такая интеграция, экономическая гармонизация двух экономик даст возможность расширить границы. Мы же - соседние регионы. Поэтому здесь, мне кажется, будут только сплошные плюсы».

Кроме того, депутат Госдумы добавил, что сейчас страны работают по разным законам, но после «гармонизации» многое изменится: «У нас будет и налоговая база одинаковая, и одинаковые требования к продуктам. Мы сможем абсолютно одинаково законно торговать, цивилизованно конкурировать, а не как сейчас».



Парламентарий подчеркнул, что, несмотря на существующее сопротивление, в том числе - и потенциальный риск, что одна страна будет в чем-то больше зависеть от другой, все препоны удастся преодолеть.

Напомним, планируется, что экономическую интеграцию двух стран планируют провести к 2021 году.