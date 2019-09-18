Экономика

Псковские компании могут стать участниками Международного таможенного форума

Псковская таможня напоминает, что до старта Международного таможенного форума - 2019 (МТФ - 2019) осталось 5 недель.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, продолжается онлайн-регистрация участников форума, который состоится в Москве 24-25 октября, в Центре международной торговли.

Начиная с 1999 года, ФТС России ежегодно организовывает выставку «Таможенная служба», которая с 2018 года проводится в формате форума.

Международный таможенный форум призван содействовать совершенствованию таможенного регулирования, созданию благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности, развитию экспортного потенциала страны. В рамках МТФ-2019 участников ждет обширная деловая программа. Пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы, мастер-классы посвящены вопросам развития сферы внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования.

Проект деловой программы размещен на сайте таможенный-форум.рф.

В работе МТФ-2019 планируется участие представителей Правительства Российской Федерации, Минфина России, органов государственной власти, зарубежных таможенных администраций, представителей деловых кругов.

С 2019 года Международный таможенный форум в соответствии с распоряжением Правительства России от 21 мая 2019 года № 1000-р будет проходить ежегодно.

Организатором форума является Федеральная таможенная служба, оператор форума - АО «Интерконнект Менеджмент Корпорейшн».

Онлайн-регистрация участников осуществляется в разделе «Участникам» на сайте таможенный-форум.рф.

Прием заявок на партнерское участие: customsforum@inter-co.ru.

Информационный центр (по общим вопросам): customsforum@mail.ru, тел. 8 (800) 301-88-21. Оргкомитет Форума: customsforum@mail.ru, тел. 8 (499) 449-73-19.