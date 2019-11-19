Экономика

Вторичная переработка в Псковской области станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В пятницу, 22 ноября, в 11.00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная вторичной переработке в Псковской области.

Ежегодно в ноябре отмечается Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки. В рамках пресс-конференции, приуроченной к этому событию, мы постараемся выяснить, на каком уровне находится уровень рециклинга в регионе и какие шаги нужно предпринять, чтобы достичь идеальных результатов.

С какими проблемами приходится сталкиваться в сфере переработки ТБО, какие есть пути решения? Ждут ли нас в ближайшей перспективе какие-то изменения?

Что производится в регионе из вторично переработанного сырья, и что еще можно производить? Что эффективнее и выгоднее – перерабатывать мусор или все-таки сжигать и преобразовывать в тепловую энергию?

Когда будут реализованы проекты экотехнопарков в регионе, и что они дадут его жителям?

Насколько успешно реализовывается подход раздельного мусора в Пскове и в Псковской области? Как, по мнению, экспертов будет развиваться это направление в дальнейшем?

Спикеры пресс-конференции

• председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Грахов Сергей Сергеевич

• директор ООО «ЭкоПром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Пайст Сергей Александрович

• директор мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» Папчук Андрей Фанильевич

• генеральный директор «Псковского завода Титан-Полимер» Петрушко Герман Львович

Дата проведения: 22 ноября. Начало в 11.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, либо по эл. почте: alexd77@pln-pskov.ru