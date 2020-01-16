Экономика

Скидки на молочную продукцию «Прасковьи Молочковой» будут действовать в «Империале» до конца января

В магазине «Империал» обновился ассортимент молочной продукции «Прасковья Молочкова», которую можно приобрести по сниженным ценам.

Вкусный, нежный творог 5%-ной жирности (упаковка 180 г) можно приобрести за 47 рублей (обычная цена 55 рублей).

Новый год закончился, но праздничное настроение сохраняется? Покупайте майонез «Прасковья Молочкова» жирностью 51% (ведро 0,9 кг) по цене 97 рублей (сравните: обычно этот майонез обходится в 125 рублей!).

Любимое лакомство малышей и взрослых - топленое молоко «Прасковья Молочкова» (жирность 3,2%, в бутылке 0,9 кг). До конца января в «Империале» его можно приобрести за 61 рубль (обычная цена 75 рублей).

Любая творожная паста из богатого ассортимента полезных и аппетитных сладких и соленых паст «Прасковьи Молочковой» - всего за 68 рублей (старая цена 84 рубля).

И, наконец, необходимая нашему организму сметана: спешите приобрести продукт 20%-ной жирности (стакан 0,4 кг) за 74 рубля (прежняя цена 87 рублей).

Цена со скидкой будет действовать до конца января.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!