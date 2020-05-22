Экономика

Весь июнь в «Империале» действуют скидки на творог, йогурты и молоко «Прасковья Молочкова»

В гипермаркете «Империал» до конца июня действуют скидки на продукцию «Прасковья Молочкова».

Творог обезжиренный «Прасковья Молочкова» 0,2% (контейнер 0,35 кг) вы можете приобрести за 82 рубля (прежняя цена 102 рубля).

В акции принимает участие и линейка вкусных и полезных йогуртов от производителя (бутылка 0,33 кг). Любой вкус - персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды или классический йогурт - за 48 рублей.

Скидка действует также на молоко «Прасковья Молочкова» жирностью 3,2% (ПЭТ-бутылка 0,9 кг). До конца июня свежее качественное молоко от местного производителя обойдется в 64 рубля (прежняя цена 74 рубля).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!