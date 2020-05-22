За свежей свининой от местного производителя приглашают псковичей магазины «Деревня Соловьи»

Приобрести свежую качественную свинину от местного производителя можно в фирменных магазинах сети «Деревня Соловьи».
До 7 июня стоимость на свинину в полутушах составляет 164 руб./кг, на переднюю четверть свинины - 169 руб./кг, на заднюю часть свинины - 174 руб./кг.
«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!
Адреса магазинов:
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул.Текстильная, 1
ул. Воровского, Центральный рынок
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Ижорского батальона, д. 5
ул. Я. Райниса, 53б
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9.