Экономика

С 1 июля губернаторы будут нести ответственность за обязательную маркировку

Внедрение обязательной маркировки с 1 июля будут контролировать губернаторы, сообщили в Минпромторге.

С 1 июля в силу вступает обязательная маркировка обуви и лекарств. Кроме того, после этой даты также будет запрещена продажа немаркированных сигарет.

«Правительство России рекомендует субъектам организовать оперативные штабы по контролю над готовностью к введению с 1 июля обязательной маркировки лекарственных препаратов, обувных товаров и табачных изделий. Их возглавят представители органов исполнительной власти не ниже заместителя руководителя региона, а ответственность за исполнение законодательства в этой сфере будет лежать на губернаторах», — говорится в сообщении ведомства.

Для того, чтобы подготовить рынок к данным нововведениям, кабмин создал штаб по контролю за ситуацией в части введения маркировки товаров — руководит им замглавы аппарата правительства Алексей Уваров, передает ТАСС.

«Мы собираемся в еженедельном режиме, смотрим готовность регионов, делаем соответствующие выводы, идет доклад председателю правительства», — сказал статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, о готовности к обязательной прослеживаемости табачной продукции и обуви уже доложило большое число субъектов, среди которых, в частности, Московская, Ленинградская, Смоленская и Курская области. В свою очередь об отсутствии проблем отчитались Самарская область, Ненецкий автономный округ и Москва.

Первый замглавы Минпромторга Сергей Цыб заявил о необходимости участникам рынка неукоснительно соблюдать нормы законодательства во избежание дефицита лекарственных препаратов.