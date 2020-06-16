Экономика

Николай Тесля: Деньгами надо помогать тем, кто в этом действительно нуждается

Деньгами надо помогать тем, кто в этом действительно нуждается. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ Николай Тесля.

«Всегда отрицательно относился к инициативе раздачи денег. Играет злую шутку тот факт, что через соцслужбы человек, который не желает работать и встает на биржу, получает в виде пособия столько же денег, сколько сотрудник, который вынужден работать с 8.00 до 18.00. Увы, это расхолаживает общество», - полагает гость студии. По его мнению, «надо искать другие формы взаимодействия, чтоб нацеливать людей на поиск приемлемой для себя работы, которая устроила бы их и по интересу, и по зарплате».

«Ниши (для трудоустройства — прим. ред.) в экономике есть. А добровольная раздача денег ни к чему хорошему не приводит. Помогать надо тем, кто действительно нуждается», - заключил Николай Тесля.