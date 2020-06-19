Экономика

Кефир «Прасковья Молочкова» можно приобрести в псковских «Пятерочках» со скидкой

В магазинах федеральной сети «Пятерочка» до 9 июля действует спеццена на кефир «Прасковья Молочкова».

Покупка кефира жирностью 2,5% (бутылка ПЭТ 900 г) обойдется в 57,99 рублей (прежняя цена 69,99 рублей).

Предложение действительно до 9 июля.

Кефир содержит содержит много кальция и фосфора. Порция из 175 граммов этого молочного напитка подарит около 20% рекомендуемой суточной нормы кальция, который в свою очередь отвечает за строение костной ткани и зубов.

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!