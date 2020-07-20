Экономика

Ольга Милонаец: Нарушать антимонопольное законодательство - дорого

Когда 30 лет назад создавался государственный комитет по антимонопольной политике, его регулирующие инструменты напоминали соломенную шляпу. Но затем, когда уже была создана федеральная антимонопольная служба, появились и более серьезные заградительные инструменты, в частности, оборотные штрафы. Об этом сегодня, 22 июля, на встрече с журналистами сообщила руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец.

«Служба набирает обороты. Сначала это была соломенная шпага. На крупные компании, например, нефтяные, накладывались штрафы чуть ли не в 1000 рублей. Но затем появились более серьезные заградительные инструменты - оборотные штрафы. Теперь я могу с уверенностью сказать, что нарушать антимонопольное законодательство – дорого», - отметила она.

При этом Ольга Милонаец обратила внимание, что в некоторых западных странах штрафы за нарушение антимонопольного законодательства еще выше. В качестве примера она назвала взыскание с компании Google несколько миллиардов долларов в США в рамках антимонопольного регулирования.

В то же время, обратила внимание руководитель регионального УФАС, антимонопольщики в России стараются использовать институт предупреждения. За исключением случаев выявления картельного сговора или воровства товарного знака.

По ее словам, в Псковской области около 10 предприятий были наказаны именно за сговор.