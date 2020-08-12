Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года в размере 11 468 рублей на душу населения. Об этом говорится в тексте проекта документа, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

При этом для трудоспособного населения предлагается установить прожиточный минимум на уровне 12 392 рублей, а для пенсионеров — 9422 рублей. На детей предложено установить прожиточный минимум в размере 11 423 рублей, пишут «Известия».

Таким образом, величина показателя за II квартал 2020 года по сравнению с I кварталом текущего года увеличилась на душу населения на 5,8%, для трудоспособного населения — на 5,6%, для детей — на 6,5%, а для пенсионеров — на 5,3%, говорится в пояснительной записке к проекту.

В Минтруде обосновали увеличение прожиточного минимума повышением стоимости продуктов питания, которые используются при его начислении. При этом по сравнению с предыдущим кварталом в отчетном квартале цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, неоднократно менялись. Часть из них выросла в цене, еще часть стала дешевле.